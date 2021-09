महीप कपूर ने बेटी शनाया कपूर का BTS फोटोशूट वीडियो किया शेयर, अमृता अरोड़ा का यूं आया रिएक्शन

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शनाया ने गोल्डन कलर का लेहंगा पहना हुआ है और पर हैवी ज्वैलरी भी पहनी हुई है. दरअसल शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) एक ज्वैलरी ब्रांड के लिए फोटोशूट करवा रही थीं. जिसका BTS वीडियो महीप ने शेयर किया है. इस वीडियो पर मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा ने कमेंट में शनाया की तारीफ की है. उन्होंने लिखा है 'Apple does not fall far for the tree', वहीं शनाया ने कमेंट कर मां को 'love u' लिखा है. शनाया के इस वीडियो को अब तक 58 हजार से ज्यादा बार देखा जा चूका है.

बता दें, शनाया कपूर (Shanaya Kapoor Debut Film) को करण जौहर बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं. इस बात का ऐलान करण जौहर ने खुद किया था. इसके अलावा शनाया जान्हवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं. वहीं सबकी नजर शनाया कपूर की डेब्यू पर है.