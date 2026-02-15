विज्ञापन

Maha Shivratri 2026: रामायण की माता सीता से लेकर अक्षय कुमार तक, सेलेब्स ने यूं दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर-हर महादेव की जयकारों से गूंजा बॉलीवुड, रामायण की माता सीता से लेकर बॉलीवुड के स्टार्स खास अंदाज में दे रहे शुभकामनाएं

Maha Shivratri 2026: रामायण की माता सीता से लेकर अक्षय कुमार तक, सेलेब्स ने यूं दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Maha Shivratri 2026 Wishes
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा का महाशिवरात्रि पर्व से गहरा रिश्ता रहा है. बात चाहे स्क्रीन की हो या फिर स्टार्स की असल जिंदगी की, वे किसी न किसी तरह से भगवान शिव से जुड़े हैं. हिंदी सिनेमा में कई स्टार्स ने बाबा भोलेनाथ का किरदार निभाया है और कई गाने भी दिए हैं. ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है? हिंदी और भोजपुरी दोनों सिनेमा के स्टार्स पावन पर्व पर फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं. फिल्म 'ओएमजी-2' में भगवान शिव का रूप लेकर दर्शन को एंटरटेन करने वाले अक्षय कुमार ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं फैंस को दी हैं. 

अक्षय कुमार ने लिखा- ॐ नमः शिवाय

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे. ॐ नमः शिवाय. महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. जय महाकाल." वहीं जैकी श्रॉफ ने महादेव के मंत्र उच्चारण करती फोटो पोस्ट कर फैंस को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं. 

सोनू सूद ने महाशिवरात्रि पर शेयर की पुरानी फोटो

किरण खेर ने महादेव की फोटो शेयर कर लिखा, "हर हर महादेव! समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं." वहीं ईशा ने बाबा के त्रिशूल की फोटो पोस्ट की है, जिस पर सिंदूर लगा है. 

आम्रपाली दुबे ने भगवान शिव और मां पार्वती की शेयर की फोटो

छोटे पर्दे पर मां सीता का रोल निभा चुकी दीपिका चिखलिया ने मां सीता की फोटो शेयर कर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं टीवी की तुलसी भी पीछे नहीं रही हैं. उन्होंने एक नहीं बल्कि बैक-टू-बैक पोस्ट महाशिवरात्रि को लेकर पोस्ट किए हैं और पूरे देश की सुख और शांति के लिए पूजा की है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
