आपने इतनी फनी एक्टिंग क्यों की... इस फिल्म के गाने को देख माधुरी दीक्षित के बेटे ने मां के लिए लिखा नोट

माधुरी दीक्षित, जिन्हें हम बॉलीवुड की मोहिनी और धक-धक गर्ल के नाम से भी जानते हैं. माधुरी उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिनका बॉलीवुड करियर हिट रहा है. आज भी माधुरी जब बड़े पर्दे पर आती हैं, तो उनके फैंस के दिल धक-धक करने लगते हैं. माधुरी ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्म दी है, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपनी खूबसूरती और बेहतरीन डांस से चर्चा में रही हैं. बॉलीवुड के तीनों खान उनके साथ काम कर चुके हैं. शादी के बाद माधुरी का करियर थोड़ा धीमा हो गया था और अब तो उनके दो बड़े-बड़े बच्चे भी हैं. माधुरी के बच्चे भी उनकी फिल्में देखते हैं. एक्ट्रेस ने एक शो में बताया था कि जब उनके बेटे ने उनकी फिल्म कोयला में उनको देखा, तो क्या रिएक्शन दिया था.

माधुरी दीक्षित के बेटे को उनकी फिल्म से नफरत है?

अनुपम खेर के एक पुराने टॉक शो 'कुछ भी हो सकता है' में माधुरी से जब शो के होस्ट अनुपम ने पूछा कि उनके बच्चे उनकी फिल्म देखते हैं? तो इस पर माधुरी ने बताया, मेरी फिल्म कोयला, उसमें मेरा गाना था 'भांग के नशे', तो जब मेरे बेटे ने यह गाना देखा तो उसने टीवी स्क्रीन पर एक नोट रख दिया और जब मैं घर आई मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था डियर मॉम, कोयला फिल्म में आपने इतनी फनी एक्टिंग क्यों की'. इसी शो में जब अनुपम ने पूछा कि क्या वह चाहेंगी कि उनके बच्चों में से कोई एक्टर बने? इस पर धक-धक गर्ल ने कहा, मैं चाहूंगी कि वो ऐसा काम करें, जिसमें उनकी रूचि हो'.

सुपरहिट फिल्म है कोयला

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, क्या माधुरी दीक्षित के बेटे को उनकी फिल्म से नफरत है? बता दें, राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म कोयला 1997 में रिलीज हुई थी. फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान थे और यह शाहरुख-माधुरी की जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हैं, जिन्हें राकेश रोशन के म्यूजिक कंपोजर भाई राजेश रोशन ने कंपोज किए थे. कोयला से पहले शाहरुख और माधुरी की जोड़ी को फिल्म अंजाम में देखा गया था.