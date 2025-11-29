विज्ञापन

फिल्म की शूटिंग के दौरान खराब हो गई थी माधुरी दीक्षित की स्किन, नहीं पिया था घंटों तक पानी, ये थी वजह

आज हम आपको माधुरी दीक्षित के बारे में बताने जा रहे हैं, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने पानी न पीकर अपनी स्किन खराब कर ली थी. आइए जानते हैं, इस बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
फिल्म की शूटिंग के दौरान खराब हो गई थी माधुरी दीक्षित की स्किन, नहीं पिया था घंटों तक पानी, ये थी वजह
फिल्म की शूटिंग के दौरान खराब हो गई थी माधुरी दीक्षित की स्किन
नई दिल्ली:

जैसे- जैसे समय बदला, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में कई बेसिक चीजें भी अपग्रेड हुई, जैसे मोबाइल वैनिटी वैन की सुविधा. बता दें, वैनिटी वैन के कारण एक्टर और एक्ट्रेस को काफी सहूलियत मिली है, लेकिन एक समय था, जब इसके बिना आर्टिस्ट्स को शूटिंग करनी पड़ती थी. उस समय आउटडोर शूटिंग के दौरान सेलिब्रिटीज लोकेशन पर चेंजिंग एरिया खुद तैयार किया करते थे और वॉशरूम का भी जुगाड़ खुद ही करते थे. ऐसे में आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आउटडोर शूटिंग के दौरान अपनी स्किन को खराब कर लिया था,क्योंकि उन्होंने घंटों तक पानी नहीं पिया था. आइए जानते हैं, आखिर क्या थी वजह?

ये एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित

एक फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित ने अपनी स्किन खराब कर ली थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में, 'हम आपके हैं कौन' फिल्म में माधुरी की को- एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने बताया कि फिल्म के ऑलमोस्ट आउटडोर सीन ऊटी में शूट किए गए थे, जिसमें फेमस गाना 'धिकताना' भी शामिल है. माधुरी हमेशा मुझे समझाती थी कि चाहे जो हो तुम पानी पीना बंद मत करना. माधुरी ने बताया कि आउटडोर शूटिंग के दौरान उनकी स्किन खराब हो गई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने घंटों तक पानी पीना बंद कर दिया था. रेणुका ने आगे बताया, आउटडोर शूटिंग के दौरान आसपास वॉशरूम की सुविधा नहीं होती थी, इसलिए माधुरी दीक्षित ने ऐसा किया था.

माधुरी ने जानबूझकर नहीं पिया था पानी

रेणुका ने बताया कि, ऊटी में 'धिकताना' गाने की शूटिंग चल रही थी. ऐसे में उस समय हमें क्रिकेट शॉट लगाना था, जिसमें माधुरी ने मेरी मदद की थी. वहीं आउटडोर शूटिंग के दौरान कोई वॉशरूम नहीं था, तब माधुरी ने मुझे बताया कि, "मैंने पानी न पीकर अपनी स्किन खराब कर ली है, ताकि वॉशरूम ढूंढने की जरूरत न पड़े"

इसके बाद रेणुका ने कहा, "उस समय माधुरी ने मुझे वॉर्न करते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए, पानी पीना बंद मत करना, वरना तुम्हारी भी स्किन मेरी जैसी हो जाएगी. जब भी हमें वॉशरूम जाना होता था, हम अपने साथ चार हेयरड्रेसर को लेकर जाते थे. वहीं उस दौरान हमने पानी पीना बंद नहीं किया था. "  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Skin, Madhuri Dixit  dance, Madhuri Dixit  news, Madhuri Dixit Interview
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com