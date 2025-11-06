विज्ञापन

कनाडा शो में मचे बवाल के बाद आया माधुरी दीक्षित का पहला रिएक्शन, पोस्ट देख भड़के यूजर्स, बोले- माफी मांगो

कनाडा शो में देरी और फेक एडवरटाइजिंग के आरोपों के बीच माधुरी दीक्षित ने आखिरकार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

कनाडा शो में मचे बवाल के बाद आया माधुरी दीक्षित का पहला रिएक्शन, पोस्ट देख भड़के यूजर्स, बोले- माफी मांगो
कनाडा शो विवाद के बीच माधुरी दीक्षित ने किया पोस्ट
नई दिल्ली:

कनाडा शो में देरी और फेक एडवरटाइजिंग के आरोपों के बीच बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित ने आखिरकार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. हाल ही में आयोजकों ने उनके देर से पहुंचने को लेकर सफाई दी थी, जिसके एक दिन बाद माधुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ग्रैटिट्यूड पोस्ट साझा किया. उन्होंने लिखा, “लवली मीट एंड ग्रीट के लिए थैंक यू टोरंटो', साथ ही उन्होंने अपने आने वाले अमेरिका टूर की तारीखें भी साझा कीं. माधुरी के इस पोस्ट पर फैन्स के रिएक्शन भी खूब आए.

सोशल मीडिया पर मिला मिला-जुला रिएक्शन

माधुरी दीक्षित के पोस्ट पर फैंस ने प्यार के साथ-साथ नाराजगी भी जताई. जहां कुछ ने उन्हें ‘क्वीन' कहकर सराहा, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें टोरंटो के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “आपने खुद पोस्ट में शो को Meet & Greet नहीं कहा था, बल्कि म्यूज़िक और डांस की शाम बताया था.” एक और कमेंट आया, “माधुरी जी, हम आपको बचपन से प्यार करते आए हैं, लेकिन टोरंटो के दर्शक निराश हुए हैं. उन्हें गुमराह किया गया.”

क्या कहा आयोजकों ने?

इवेंट कंपनी True Sound Live Ltd. ने बयान जारी कर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को मिसलीडिंग कमेंट्री बताया. उन्होंने कहा, “शो समय पर शुरू हुआ था, जिसमें इंडियन आइडल के सिंगर्स का ओपनिंग एक्ट शामिल था. लेकिन माधुरी दीक्षित की टीम की गलती से गलत कॉल टाइम बताया गया, जिससे वो करीब रात 10 बजे पहुंचीं. यह देरी पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर थी.”

वायरल हुआ वीडियो और बढ़ी नाराजगी

सोशल मीडिया पर परवेज धनानी नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया, जिसमें माधुरी दीक्षित ‘मेरा पिया घर आया' गाने पर डांस करती नजर आईं. इसके बाद फैंस ने न सिर्फ उनकी लेट एंट्री, बल्कि आयोजकों पर भी गलत जानकारी देने के आरोप लगाए. हालांकि अब तक माधुरी दीक्षित या उनकी टीम की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि उनका 'थैंक यू टोरंटो' पोस्ट इस बात का संकेत है कि वे आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने बाकी टूर पर फोकस कर रही हैं.

