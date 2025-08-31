विज्ञापन

माधुरी दीक्षित का 26 साल पुराने 'कहीं आग लगे लग जावे' गाने पर डांस वीडियो, फैंस कर रहे तारीफ

माधुरी दीक्षित ने डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें धक धक गर्ल 1999 में रिलीज हुए गाने 'कहीं आग लगे लग जावे' पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं.

नई दिल्ली:

'डांसिंग क्वीन' अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. माधुरी अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट करती रहती हैं. उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग सॉन्ग 'कहीं आग लगे लग जावे' पर डांस करते हुए रील पोस्ट की. माधुरी ने प्रिंटेड टॉप पहनी हुई है और गाने के बोल के साथ सटीक एक्सप्रेशन के साथ हुक स्टेप्स करती नजर आ रही हैं. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "थोड़ा ड्रामा और थोड़ा जलवा." वीडियो देख फैंस यह अंदाजा लगा रहे हैं कि उनके साथ उनकी टीम नजर आ रही है.

फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, और वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं इस बिना भाव वाले वीडियो में भी माधुरी दीक्षित की ढेर सारी भावनाएं महसूस कर सकता हूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "आखिरकार इन्होंने भी ये ट्रेंड अपना लिया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "उफ्फ उफ्फ!" यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. कई सेलेब्स भी इस पर वीडियो बना चुके हैं. इससे पहले टीवी सीरियल 'अनुपमा' फेम अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी इस पर वीडियो बनाई थी, जिसमें वह अपने बेटे के साथ हुक स्टेप्स करती नजर आ रही थीं.

अभिनेत्री ने यह वीडियो अपने बेटे के जन्मदिन पर पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "सुबह-सुबह जब मम्मा तैयार करके जबरदस्ती रील बनवाती हैं, तो रूडी (बेटे का नाम) के चेहरे के एक्सप्रेशन और मन की आवाज कुछ ऐसी होती है. हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, मेरे सोन-शाइन. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. तुम जितने प्यारे और अच्छे दिल वाले हो, वैसा बहुत कम लोग होते हैं. मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अपनी मम्मा चुना. तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बेटा."

'कहीं आग लगे लग जावे' गाना साल 1999 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ताल' का है, जिसे आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. इसमें आनंद बक्शी के बोल हैं और एआर रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया है.

