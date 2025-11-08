VIDEO: माधुरी दीक्षित जिस इवेंट में पहुंची 3 घंटे देर से पहुंचीं, उसी इवेंट में धक धक गर्ल ने डांस से जीता दिल

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित हमेशा से ही अपने फैंस के दिलों में राज करती हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि फैंस उनसे नाराज हो गए. दरअसल मामला ये है कि टोरंटो में आयोजित उनके हालिया लाइव कॉन्सर्ट में विवाद खड़ा हो गया. इसका कारण माधुरी दीक्षित का शो में लेट पहुंचना था. शो में माधुरी लगभग 3 घंटे देरी से पहुंची. यह शो शाम 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन माधुरी करीब 10 बजे मंच पर पहुंचीं.

शो में हुई 3 घंटे की देरी

इतना लंबा इंतजार करने के बाद दर्शक काफी नाराज नजर आए. बहुत से लोगों ने इस शो में सामने आई खामियों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की. कुछ फैंस ने टिकटों की ऊंची कीमत और खराब मैनेजमेंट को लेकर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया. ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लोग शो शुरू न होने पर हूटिंग करते और सीटों से उठते दिखे.

मंच पर आते ही बदल गया माहौल

हालांकि, जैसे ही माधुरी दीक्षित मंच पर आईं, माहौल एकदम से बदल गया. उनके आने के साथ ही भीड़ उत्साह से झूमती नजर आई. माधुरी ने अपने आइकॉनिक डांस नंबरों जैसे एक दो तीन, धक-धक करने लगा और मार डाला पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. दर्शकों ने देर से आने के बावजूद उनकी एनर्जी और ग्रेस की तारीफ की.

सामने आए फैंस के रिएक्शन

कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतना लंबा इंतजार वाकई वर्थ था.वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट बेहतर होता तो एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता.