K-Drama सुपरस्टार Lee Je Hoon को भाया इंडियन सिनेमा, बताया क्यों शूटिंग के दौरान छोड़ दी थी कॉफी!

K-Drama News : अगर आप के यानी कोरियन ड्रामा (K-Drama) के शौकीन हैं, तो आपने 'सिग्नल' (Signal) और 'टैक्सी ड्राइवर' (Taxi Driver) जैसे सुपरहिट शोज जरूर देखे होंगे. इन शोज के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बनाने वाले 41 वर्षीय फेमस कोरियन एक्टर ली जे हून आजकल चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के बारे में बड़ी बात कही है. ली जे हून ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे बचपन से ही इंडियन फिल्में देखते आ रहे हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्मों की पॉजिटिव एनर्जी देने वाला अंदाज बहुत पसंद है.

ली जे हून कहते हैं, "जब मैं छोटा था, तब बहुत सारी इंडियन फिल्में देखता था. मुझे याद है उन्हें देखकर मैं बहुत हंसता था और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था. इसीलिए जब भी मैं इंडियन सिनेमा के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वहां की चमक-धमक और पॉजिटिविटी आती है."

आपको बता दें कि उनके फेमस शो 'सिग्नल' का इंडिया में 'ग्यारह ग्यारह' (Gyraah Gyraah) के नाम से रीमेक भी बन चुका है. ली जे हून ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला, तो वे किसी ऐसी इंडियन फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे जो दर्शकों को खुश कर दे और उनके चेहरे पर मुस्कान ले आए.

ली जे हून आजकल अपने एक्शन-थ्रिलर ड्रामा 'टैक्सी ड्राइवर 3' को लेकर बिजी हैं. इसमें वे एक ऐसे ड्राइवर का रोल निभाते हैं, जो उन लोगों से बदला लेता है जिन्हें कानून से इंसाफ नहीं मिलता. ली कहते हैं कि यह सिर्फ एक एक्शन शो नहीं है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है. इस रोल ने उन्हें पर्सनली भी काफी बदला है. अब वे समाज के मुद्दों को और गंभीरता से समझते हैं.

क्यों छोड़ दी थी कॉफी

एक्टिंग को लेकर ली जे हून का समर्पण हैरान करने वाला है. 'टैक्सी ड्राइवर 3' की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी पसंदीदा चीज यानी कॉफी तक छोड़ दी थी ताकि वे अपने काम पर पूरा फोकस कर सकें. उन्होंने हंसते हुए बताया कि शूटिंग खत्म होने के बाद जब उन्होंने पहली बार कॉफी पी, तो वह उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज लगी.

ली का आगे क्या है प्लान

41 साल के हो चुके ली जे हून अब कुछ नया करना चाहते हैं. काफी समय से उन्होंने कोई लव स्टोरी नहीं की है, इसलिए अब वे दोबारा पर्दे पर रोमांस करना चाहते हैं. इसके अलावा, फैंस उनकी सुपरहिट सीरीज 'सिग्नल' के दूसरे सीजन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.