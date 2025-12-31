विज्ञापन

'धुरंधर' नहीं ये है 2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर, 30 करोड़ के बजट में हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 6 दिनों में तोड़ा रणवीर की फिल्म का रिकॉर्ड

केरल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धुरंधर के 26 दिनों के कलेक्शन से 10 गुना कमाया है. इस तरह से यह फिल्म 2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर बन गई है.

नई दिल्ली:

साल 2025 का आज आखिरी दिन है और 2025 की आखिरी हिट फिल्म भी मिल गई है. धुरंधर तो 5 दिसंबर को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हो गई. लेकिन उसे साल 2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 25 दिसंबर को भारतीय सिनेमा से एक फिल्म रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम ही मचा कर रख दी. इस फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये बताया गया है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर छह दिन में ही 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म के जरिये लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रहे एक एक्टर की तकदीर भी चमक गई है.

6 दिनों में लगाया कमाई का अंबार

यह हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म सर्वम माया है, जिसे अखिल सत्यन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की लीड स्टारकास्ट में नवीन पॉली और रिया शिबू हैं. आईएमडीबी ने इसे 10 में से 8.2 रेटिंग दी है. यह फिल्म एक हफ्ता पूरा होने से पहले छह दिनों में 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. इसने 8.30 करोड़ रुपये से खाता खोला था. सर्वम माया ने दूसरे दिन 10.75 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 13.18 करोड़ रुपये, चौथे दिन 13.01 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 7.79 करोड़ रुपये और बीते मंगलवार यानी छठे दिन 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने कयमकुलम कुच्ची मुनि के लाइफटाइम कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सर्वम माया नवीन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

धुरंधर को छोड़ा पीछे

बता दें, केरल बॉक्स ऑफिस पर सर्वम माया ने साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर को भी पछाड़ दिया है. सर्वम माया ने केरल बॉक्स ऑफिस पर छह दिनों में धुरंधर से भी ज्यादा की कमाई की है. केरल में धुरंधर ने 26 दिनों 6.10 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो कि सर्वम माया से 10 गुना कम है. इसके अलावा सर्वम माया आने वाले दिनों में कलमकवल 37.02 करोड़ रुपये (26 दिन) को भी पछाड़ देगी.

केरल बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्में: 

कलमकवल- 3702 करोड़ रुपये (26 दिन)
सर्वम माया - 27 करोड़ रुपये (6 दिन)
इको - 23.81 करोड़ रुपये (40 दिन)
अवतार 3- 8.34 करोड़ रुपये (12 दिन)
धुरंधर - 6.10 करोड़ रुपये (26 दिन)
वृषभ- 80 लाख (6 दिन)
हाल- 73 लाख रुपये (6 दिन)
आघोषम- 32 लाख (6 दिन)
एनाकोंडा- 28 लाख (6 दिन)
मिंदियुम पारंनजुम - 14 लाख (6 दिन)
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी- 13 लाख (6 दिन)
सिराई- 4.82 लाख रुपये (6 दिन)
रेत्ता थाला- 3.54 लाख रुपये (6 दिन)


 

