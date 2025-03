सिकंदर के शोर में 64 साल के साउथ सुपरस्टार का हंगामा, रजनीकांत से राजामौली तक हर कोई हुआ दीवाना

सलमान खान की सिकंदर के शोर के बीच 64 साल के साउथ सुपरस्टार ने जरूर हंगामा मचा दिया है. साउथ के इस सुपरस्टार की फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और सुपरस्टार रजनीकंत से लेकर बाहबुली डायरेक्टर एस.एस. राजामौली तक ने इसकी खूब तारीफ की है. वैसे भी मलयालम सिनेमा के बहुप्रतीक्षित सीक्वल L2: Empuraan के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया. ट्रेलर को देखते ही सुपरस्टार रजनीकांत और निर्देशक एसएस राजामौली ने एक्स पर अपने रिएक्शन दिए.

Watched the trailer of my dear Mohan's @Mohanlal and @PrithviOfficial Prithvi ‘s film #Empuraan .. fantastic work , congratulations !!! I wish the team all the best for the release. God bless https://t.co/5GCUGAXEEf — Rajinikanth (@rajinikanth) March 20, 2025

L2: Empuraan के ट्रेलर को लेकर रजनीकांत ने एक्स पर लिखा, 'मेरे प्यारे मोहन (मोहनलाल) और पृथ्वी (पृथ्वीराज) की फिल्म Empuraan का ट्रेलर देखा. शानदार काम, बधाई हो! रिलीज के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं. ईश्वर पर आशीर्वाद करे.'

#EMPURAAN trailer hooked me from the very first shot… @Mohanlal sir's commanding presence is truly magnetic! Massive scale, stunning action

this already feels like a blockbuster @PrithviOfficial



Wishing the #L2E team a grand release on March 27!

https://t.co/U8ZAMlKPCE — rajamouli ss (@ssrajamouli) March 20, 2025

‘बाहुबली' फेम डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने लिखा, 'EMPURAAN का ट्रेलर पहले शॉट से ही बांध लेता है. मोहनलाल सर की जबरदस्त मौजूदगी और भव्य एक्शन इसे ब्लॉकबस्टर बनाते हैं. पृथ्वीराज और #L2E टीम को 27 मार्च की रिलीज के लिए शुभकामनाएं.'

In sheer SCALE #Empuraan looks 10 times BIGGER, ULTRA RICH in its CHARACTERS and ULTRA GRAND in its ACTION .. The LAST shot of the TRAILER is a KILLER very SYMBOLIC of the main MAN behind LUCIFER @PrithviOfficialhttps://t.co/xfpgewqa1n — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 20, 2025

तीन मिनट 50 सेकंड के L2: Empuraan ट्रेलर में मोहनलाल के किरदार स्टीफन नेडुमपल्ली उर्फ खुरैशी अब'राम की वापसी और पृथ्वीराज के निर्देशन की भव्यता झलकती है. बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स की जमकर तारीफ हो रही है. यह फिल्म ‘लुसिफर' की अगली कड़ी है और 27 मार्च को आईमैक्स पर मलयालम, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी. फैंस इसे मलयालम सिनेमा का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बता रहे हैं.