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कुमार सानू के बेटे को हुआ कोरोना,सोशल मीडिया पर बोले- चाइना से आया मेरा दोस्त

जान कुमार सानू ने 12 जुलाई को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है.

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कुमार सानू के बेटे को हुआ कोरोना,सोशल मीडिया पर बोले- चाइना से आया मेरा दोस्त
कुमार सानू के बेटे को हुआ कोरोना
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सिंगर और 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट जान कुमार सानू को कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं. इन दिनों वह अस्पताल में भर्ती हैं. जान कुमार सानू हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर कुमार सानू के बेटे हैं. उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि वह कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं. जान कुमार सानू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अपने फैंस के लिए खास पोस्ट शेयर करते रहते हैं. जान कुमार सानू ने 12 जुलाई को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. 

बीमार होने पर क्या बोले जान

उन्होंने फैंस के साथ यह अपडेट हल्के-फुल्के अंदाज में शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए जान ने चिंता के बजाय मजाक का सहारा लिया और लिखा, 'चीन से आया मेरा दोस्त. कोविड को सलाम करो.' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैन्स ने कमेंट सेक्शन में उनके जल्द ठीक होने की कामना की. एक यूजर ने लिखा, 'क्या जबरदस्त लुक है. भाई, जल्दी ठीक हो जाओ,' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'जल्द ठीक हो जाओ, जान. अपना ख्याल रखना.'

जान के बारे में

कुमार सानू बॉलीवुड के सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं, जो 1990 के दशक में कई सुपरहिट गाने देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई अवॉर्ड जीते हैं और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय हस्ती बने हुए हैं. उनके बेटे, जान कुमार सानू ने भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलना चुना. जान ने भी एक सिंगर के तौर पर अपना करियर बनाया है और अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने म्यूज़िक और पर्सनल लाइफ़ से जुड़ी बातें शेयर करते रहते हैं. बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने के बाद उन्हें काफी पहचान मिली.
 

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