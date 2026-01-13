विज्ञापन

प्रेमानंद महाराज से मिले कुमार सानू, सत्संग में गाया ये रोमांटिक गाना और आखिर में यूं बदल दिए जज्बात

कुमार सानू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. कुमार वीडियो में प्रेमानंद महाराज के लिए गाना गाते दिख रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज से मिले कुमार सानू, सत्संग में गाया ये रोमांटिक गाना और आखिर में यूं बदल दिए जज्बात
प्रेमानंद महाराज से मिले कुमार सानू
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले प्रेमानंद महाराज का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुमार सानू उनसे मुलाकात करने आए और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वामी प्रेमानंद के लिए गाना गाया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि कुमार सानू अपना पॉपुलर गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' गाते नजर आ रहे हैं. कुमार सानू ने अपना ये मशहूर गाना गुनगुनाया और इसके बाद बताया कि ये उनके दिल के बहुत ही करीब है.

इसके बाद प्रेमानंद जी कहते हैं, हमारी सबसे यही प्रार्थना रहती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत कीमती हैं. जैसे आपने 50 साल में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी आखिरी सांस हो और आप तब कहो कि मेरी पूरी सम्पत्ति लेलो और पांच सांसें बढ़ा दो लेकिन नहीं बढ़ेंगी. ऐसी कीमती सांसों में अगर भगवान का नाम याद करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी.

कुमार ने प्रेमानंद महाराज से क्या कहा?

गाना खत्म करने पर कुमार सानू प्रेमानंद महाराज से कहते हैं, ये गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब है. इसे आप किसी के लिए भी गा सकते हैं अपने माता-पिता के लिए, भाई-बहन या अपनी पत्नी के लिए. 

बड़े-बड़े स्टार्स हैं प्रेमानंद जी के भक्त

प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के लिए सेलेब्स का पहुंचना कोई नई बात नहीं है. उनके सेलेब्रिटी भक्तों में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी प्राक, राज कुंद्रा, एजाज खान जैसे नाम शामिल हैं. अब इस लिस्ट में एक कुमार सानू का नाम भी जुड़ गया है. इनके अलावा भी अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग भी उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं.

Kumar Sanu At Vrindavan, Kumar Sanu, Premanand Maharaj
