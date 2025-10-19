केबीसी पर आए मेहमान ने सबके सामने पूछ ली अमिताभ बच्चन की सैलरी, क्या था बिग बी का रिएक्शन?

एक्टर कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ शामिल होने वाले हैं. मतलब साफ है कि हंसी और मजाक का तो फुल डोज मिलने वाला है. प्रोमो में फैंस को इस एपिसोड की झलक दिखाई गई है जिसमें सुनील बिग बी का रूप रखकर मेगास्टार को उनके मशहूर गानों पर परफॉर्म कर दिखाएंगे और कृष्णा धर्मेंद्र के वेश में नजर आते हैं जिससे अमिताभ जोर-जोर से हंस पड़ते हैं.

कौन बनेगा करोड़पति 17 के प्रोमो में अमिताभ बच्चन ने की मस्ती

सुनील और कृष्णा इस सोमवार (20 अक्टूबर) को कौन बनेगा करोड़पति 17 के दिवाली विशेष एपिसोड में नजर आएंगे. चैनल ने रविवार को इस आने वाले एपिसोड का एक नया प्रोमो जारी किया. प्रोमो में सुनील बिग बी के रूप में ग्रैंड वेलकम के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं. वे अमिताभ को उनके साथ उनके पॉपुलर डांस मूव्स करने के लिए इंस्पायर करते हैं.

बाद में कृष्णा, धर्मेंद्र के रूप में सेट पर शानदार एंट्री करते हैं और अमिताभ के साथ मजेदार और हल्की-फुल्की बातचीत करते हैं. कृष्णा कहते हैं, “यहां बहुत नकली लोग घूम रहे हैं.”. कृष्णा फिर मजाक में अमिताभ पर नकली होने का शक जताते हैं और कहते हैं, “आप गेटअप में अच्छे लगते हो.”

इसके बाद कृष्णा, अमिताभ से पूछते हैं कि उन्हें इसके लिए कितने पैसे मिलते हैं, “आप कितने पैसे लेते हो.” इस मजेदार सवाल पर अमिताभ जोर-जोर से हंस पड़ते हैं.

कौन बनेगा करोड़पति 2025 में शुरू हुआ और फिलहाल इसका 17वां सीजन चल रहा है, अमिताभ ने इसके 16 सीजन होस्ट किए हैं, जबकि एक सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था.

अमिताभ के लेटेस्ट प्रोजेक्ट

काम के मोर्चे पर, अमिताभ आखिरी बार रजनीकांत, फहद फासिल और मंजू वॉरियर के साथ वेट्टियान में नजर आए थे, जो पिछले साल अक्टूबर में रिलीज हुई थी और इसे काफी तारीफ मिली थी. उनकी अगली फिल्म रिभु दासगुप्ता की सेक्शन 84 होगी, जिसमें डायना पेंटी और निम्रत कौर भी हैं. वे 120 बहादुर में अपनी दमदार आवाज में नैरेटर का किरदार निभाएंगे. इसमें फरहान अख्तर हैं.