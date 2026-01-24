KRK Firing Case: KRK ने गिरफ्तारी से पहले किया था ये ट्वीट, 'बॉर्डर 2' से है उसका कनेक्शन

KRK Firing Incident: कमाल आर खान (KRK) को ओशिवारा फायरिंग मामले में ओशिवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एक्टर को पुलिस रिमांड में भेजा जा सकता है. लेकिन गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले केआरके ने अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2 (Border 2)' का रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने सनी देओल नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ की तारीफ की और उसे फिल्म की आत्मा बताया. वैसे भी कमाल आर खान अकसर किसी ना किसी वजह से विवादों में रहते हैं.

बॉर्डर 2 का किया रिव्यू

केआरके ने ट्वीट में लिखा, डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के हर सीन को भारतीय ऑडियंस को खुश करने के लिए शूट किया है. पाकिस्तानी फौजी हर सीन में रोते और रहम की भीख मांगते हैं. भारतीय सोल्जर उन्हें मारते हैं. मतलब भारतीय लोगों को यह सीन देखकर खुशी होगी. फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना पक्का है.

Director Anurag Singh has shot every scene of #Border2 to make happy Indian audience. Pakistan soldiers cry and begs for mercy in each scene. Indian soldiers beat them like dogs. Means Indian people will love to watch such scenes. So the film will become a sure shot blockbuster! — KRK (@kamaalrkhan) January 23, 2026

ये भी पढ़ें- क्या है ओशिवारा फायरिंग केस? कैसे हुई KRK की गिरफ्तारी? कमाल राशिद खान केस से जुड़े सारे सवालों के जवाब

दिलजीत दोसांझ की तारीफ में केआरके ने कही ये बात

अन्य ट्वीट में केआरके ने लिखा, इंटरवल हो गया है और बॉर्डर 2 अब तक अच्छी फिल्म है. डायरेक्टर अनुराग सिंह ने अपना बेस्ट दिया है. उनका हर सीन में पूरा कंट्रोल था. उन्होंने टॉप क्लास डायरेक्शन किया है. दिलजीत दोसांझ बेस्ट थे. वह फिल्म की आत्मा थे. 4 स्टार आना बाकी है.

It's interval and #Border2 is a brilliant film till here. Director #AnuragSingh is at his very best. He is in complete control of each scene. He has done a top class direction for sure. @diljitdosanjh is at his very best. He is soul of the film. 4* till here. — KRK (@kamaalrkhan) January 23, 2026

क्या है केआरके की गिरफ्तारी का मामला

18 जनवरी को मुंबई के अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत में दो बार गोली चलने की तेज आवाज आई थी. गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. रिहायशी बिल्डिंग में लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और मॉडल प्रतीक वैध भी रहते हैं और उन्होंने रात के समय गोली की आवाज सुनी थी.