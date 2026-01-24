विज्ञापन

KRK Firing Case: KRK ने गिरफ्तारी से पहले किया था ये ट्वीट, 'बॉर्डर 2' से है उसका कनेक्शन

KRK Firing Case: कमाल आर खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 का रिव्यू किया था. जानें क्या कहा था?

Read Time: 2 mins
KRK Firing Case: KRK ने गिरफ्तारी से पहले किया था ये ट्वीट, 'बॉर्डर 2' से है उसका कनेक्शन
Kamaal R Khan Oshiwara Firing Case: कमाल आर खान ने गिरफ्तारी से पहले किया था बॉर्डर 2 का रिव्यू
नई दिल्ली:

KRK Firing Incident: कमाल आर खान (KRK) को ओशिवारा फायरिंग मामले में ओशिवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एक्टर को पुलिस रिमांड में भेजा जा सकता है. लेकिन गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले केआरके ने अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2 (Border 2)' का रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने सनी देओल नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ की तारीफ की और उसे फिल्म की आत्मा बताया. वैसे भी कमाल आर खान अकसर किसी ना किसी वजह से विवादों में रहते हैं.  

बॉर्डर 2 का किया रिव्यू

केआरके ने ट्वीट में लिखा, डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के हर सीन को भारतीय ऑडियंस को खुश करने के लिए शूट किया है. पाकिस्तानी फौजी हर सीन में रोते और रहम की भीख मांगते हैं. भारतीय सोल्जर उन्हें मारते हैं. मतलब भारतीय लोगों को यह सीन देखकर खुशी होगी. फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना पक्का है.

दिलजीत दोसांझ की तारीफ में केआरके ने कही ये बात 

अन्य ट्वीट में केआरके ने लिखा, इंटरवल हो गया है और बॉर्डर 2 अब तक अच्छी फिल्म है. डायरेक्टर अनुराग सिंह ने अपना बेस्ट दिया है. उनका हर सीन में पूरा कंट्रोल था. उन्होंने टॉप क्लास डायरेक्शन किया है. दिलजीत दोसांझ बेस्ट थे. वह फिल्म की आत्मा थे. 4 स्टार आना बाकी है. 

क्या है केआरके की गिरफ्तारी का मामला

18 जनवरी को मुंबई के अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत में दो बार गोली चलने की तेज आवाज आई थी. गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. रिहायशी बिल्डिंग में लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और मॉडल प्रतीक वैध भी रहते हैं और उन्होंने रात के समय गोली की आवाज सुनी थी.

