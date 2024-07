कल्कि 2898 एडी देखने के बाद निराश हुआ ये एक्टर, बोला- ब्रह्मास्त्र कल्कि 2898 से 20 गुना बेहतर

कल्कि 2898 एडी इन दिनों दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हासन जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन प्रभास और अमिताभ बच्चन का एक्शन हर किसी के दिलों को जीत रहा है. आम से लेकर खास तक, हर कोई कल्कि 2898 एडी की तारीफ कर रहा है. फिल्मी सितारे भी अमिताभ बच्चन और प्रभास की इस फिल्म की सोशल मीडिया के जरिए तारीफ कर रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड के एक एक्टर ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र को कल्कि 2898 एडी से 20 गुना बेहतर है.

कल्कि 2898 एडी को केआरके (कमाल आर खान) ने खराब बताया है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर फिल्म कल्कि 2898 एडी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ब्रह्मास्त्र कल्कि से 20 गुना बेहतर है. अगर लोग कल्कि देखने जा रहे हैं लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह वाकई बॉलीवुड से नफरत करते हैं.'

