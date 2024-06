इस एक्टर ने कल्कि 2898 एडी को बताया वाहियात, कहा- ये फिल्म सोमवार को खत्म हो जाएगी

Kalki 2898 AD Review: अमिताभ बच्चन और प्रभास की बिग बजट फिल्म कल्कि 2898 एडी की चारों तरफ चर्चा है. यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कल्कि 2898 एडी ने पहले दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई भी की है. वहीं प्रभास और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को दर्शकों को मिली-जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है. कुछ लोग अमिताभ बच्चन को फिल्म का हीरो बता रहे हैं. इस बीच कल्कि 2898 एडी को एक एक्टर ने बेहद खराब और वाहियात फिल्म बता डाला है.

कल्कि 2898 एडी को वाहियत बताने वाले कोई और नहीं बल्कि केआरके (कमाल आर खान) हैं. केआरके खुद को फिल्म क्रिटिक्स मानते हैं. वह अक्सर फिल्मों और बॉलीवुड सितारों को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय देते रहते हैं. केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 एडी को वाहियात बताया है.

Today The Waahiyat Film #Kalki2898AD is having 20 to 40% drop in different cities. Means this film will be finished on Monday for sure. A bad Film can never survive at the Box Office, Whatever is the star cast?