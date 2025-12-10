कृतिका कामरा ने गौरव कपूर के साथ ऑफिशियल किया रिश्ता, इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीरे शेयर कर कही ये बात

एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर गौरव कपूर के साथ इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली फोटो शेयर की हैं. अपने इंस्टाग्राम फीड पर तस्वीरों का एक कलेक्शन शेयर करते हुए उन्होंने गौरव कपूर के साथ अपनी हालिया लव लाइफ की एक झलक दिखाई. दोनों तस्वीरों में वे ब्रेकफास्ट करते हुए एक-दूसरे की तस्वीरें लेते हुए दिख रहे थे. एक और तस्वीर में उनके स्पोर्ट्स शूज़ थे, जिसके बारे में उन्होंने कैप्शन लिखा, "क्या यह इतना चीज़ी होना चाहिए?" एक बूमरैंग क्लिप भी थी जिसमें वे अपने कॉफी मग के साथ टोस्ट उठा रहे थे, जिस पर "Bubby's" लिखा था.

कृतिका ने कैप्शन को सिंपल लेकिन मज़ेदार रखा और सिर्फ "ब्रेकफास्ट विद..." लिखा, जो गौरव कपूर के बहुत पॉपुलर शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस की तरफ एक हल्का सा इशारा था. यह सीरीज़ भारत के सबसे बड़े स्पोर्टिंग आइकॉन के साथ लंबे फॉर्मेट में बातचीत के लिए जानी जाती है.



कृतिका कामरा को आखिरी बार 2024 में रिलीज़ हुई ZEE5 सीरीज़ ग्यारह ग्यारह और 2025 में सारे जहां से अच्छा में देखा गया था. इस साल अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस पीपली लाइव फेम अनुषा रिज़वी के डायरेक्शन में बनी महिलाओं पर आधारित ड्रामा में लीड रोल में से एक निभाएंगी. जियो स्टूडियोज़ की बनाई इस फ़िल्म में शीबा चड्ढा और श्रेया धनवंतरी भी हैं.