2026 में धुरंधर 2 से सिनेमाघरों में टकराएगी कियारा आडवाणी की ये फिल्म! सामने आया एक्ट्रेस का पहला लुक

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्’ से कियारा आडवाणी का ‘नादिया’ लुक आउट हो गया है, जिसे देखकर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.

मां बनने के बाद पहली बार टॉक्सिक में दिखेंगी कियारा आडवाणी
2026 की सबसे धमाकेदार फिल्मों में गिनी जा रही रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप् का बज अब आसमान छू रहा है, क्योंकि फिल्म से कियारा आडवाणी के किरदार ‘नादिया' का फर्स्ट लुक आखिरकार सामने आ गया है. बेटी की मां बनने के बाद कियारा पर्दे पर पहली बार नजर आएंगी, जिसके चलते उन्होंने इस बार एक बिल्कुल नए अंदाज फैंस को दिखाया है. दिल छू लेने वाले ड्रामा से लेकर मसाला एंटरटेनर तक, कियारा ने बार-बार साबित किया है कि वो बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेसेस में से एक हैं और नादिया उनके करियर का -टर्निंग रोल बन सकता है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद यश टॉक्सिक में नजर आने वाले हैं.

कियारा आडवाणी का धुरंधर से आया पहला लुक सामने

पोस्टर में कियारा ग्लैमरस दिखती हैं, बैकग्राउंड में सर्कस की चमक-दमक है, लेकिन ध्यान से देखें तो इस चमक के पीछे छुपा है दर्द, रहस्य और गहरी भावनाएं. यानी नादिया सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिमाग में छाप छोड़ने वाला किरदार होने वाला है. डायरेक्टर गीथू मोहनदास भी कियारा की तारीफ करते नहीं थक रहीं, कहती हैं कि कुछ परफॉर्मेंस फिल्म से आगे निकलकर एक आर्टिस्ट को ही नया रूप दे देती हैं और कियारा का काम इस फिल्म में वैसा ही है. इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस भी अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं.

धुरंधर 2 से टकराएगी टॉक्सिक

KGF 2 के बाद चार साल बाद यश फिर से बड़े परदे पर लौट रहे हैं, और टॉक्सिक पहले से ही पैन-इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इंग्लिश और कन्नड़ में शूट की गई यह फिल्म 19 मार्च 2026 के फेस्टिव वीकेंड पर धमाकेदार रिलीज के लिए लाइनअप है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि इसी दिन आदित्य धर की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन धुरंधर का दूसरा पार्ट भी रिलीज होने वाला है, जिसके चलते फैंस के लिए भी दुविधा है कि आखिर वह किस फिल्म को देखेंगे.

