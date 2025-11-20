विज्ञापन

AI मॉर्फ्ड तस्वीरों पर कीर्ति सुरेश ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं बहुत परेशान और दुखी हुई, ये सच में खतरनाक...

एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने सोशल मीडिया पर अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें सर्कुलेट होने के बाद, प्राइवेसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर को लेकर चिंता जताई है. एक्ट्रेस ने AI टेक्नोलॉजी से अपनी तस्वीरों में छेड़छाड़ देखकर परेशान होने के बारे में बताया.

Read Time: 3 mins
Share
AI मॉर्फ्ड तस्वीरों पर कीर्ति सुरेश ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं बहुत परेशान और दुखी हुई, ये सच में खतरनाक...
AI मॉर्फ्ड तस्वीरों पर कीर्ति सुरेश ने तोड़ी चुप्पी
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने सोशल मीडिया पर अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें सर्कुलेट होने के बाद, प्राइवेसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर को लेकर चिंता जताई है. एक्ट्रेस ने AI टेक्नोलॉजी से अपनी तस्वीरों में छेड़छाड़ देखकर परेशान होने के बारे में बताया, और कहा कि यह सेलिब्रिटी और आम लोगों दोनों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गया है. उनके कमेंट्स AI के गलत इस्तेमाल और इसके नतीजों को लेकर बढ़ती बेचैनी को दिखाते हैं.

‘AI वरदान और अभिशाप दोनों'
चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, कीर्ति सुरेश ने कहा, "AI एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. यह वरदान और अभिशाप दोनों बन गया है. इंसानों ने टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन हम कंट्रोल खो रहे हैं. सोशल मीडिया पर, मैं अपनी तस्वीर को एक सजेस्टिव आउटफिट में देखकर हैरान रह जाती हूं और सोचती हूं कि क्या मैंने इसे कभी पहना था क्योंकि यह इतना असली है. हाल ही में, मैंने एक मूवी पूजा के लिए जो आउटफिट पहना था, उसे एक अलग एंगल से खराब तरीके से बदला गया था. एक सेकंड के लिए, मैं हैरान थी, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस तरह से पोज़ नहीं दिया था. यह निश्चित रूप से परेशान करने वाला है. यह निश्चित रूप से दुख देने वाला है."

‘हर किसी के लिए AI खतरा'
बदली हुई इमेज देखकर उन्हें शक हुआ कि क्या उन्होंने सच में उस तरह से पोज़ दिया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. इससे वह हैरान रह गई, क्योंकि ये बिल्कुल असली लग रहा था. उन्होंने बताया कि ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं जिनकी इमेज बिना सहमति के इस्तेमाल की जाती हैं.

कीर्ति सुरेश ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति पर असर डाल सकता है.

एक्टर एंड्रिया जेरेमिया ने भी AI से जुड़े रिस्क के बारे में बात की और कहा कि यह टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट सेक्टर से आगे भी चैलेंज पेश करती है. उन्होंने कहा, "सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी AI एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है. AI को हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि इसका उल्टा."

एक्टर्स के कमेंट्स AI के एथिकल इस्तेमाल पर बहस के बीच आए हैं, जिसमें कई लोग ऑनलाइन पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड्स की मांग कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Keerthy Suresh, Keerthy Suresh Acting, Keerthy Suresh AI, Keerthy Suresh AI Photo, Keerthy Suresh On AI
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com