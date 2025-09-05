विज्ञापन

कैटरीना कैफ का ये है फिटनेस मंत्र, 41 की उम्र में दिखती हैं यंग एंड स्टाइलिश

कैटरीना कैफ़ बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक इंटरव्यू में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अभिनेत्री के डाइट प्लान के बारे में विस्तार से बताया था. उन्होंने कहा था, "वह दिन में सिर्फ़ दो बार खाना खाती हैं और हर दो घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हैं.

कैटरीना कैफ का ये है फिटनेस मंत्र
नई दिल्ली:

कैटरीना कैफ़ बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक हैं. यूट्यूब चैनल श्लोका पर 2024 में दिए एक इंटरव्यू में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अभिनेत्री के डाइट प्लान के बारे में विस्तार से बताया था. उन्होंने कहा था, "वह दिन में सिर्फ़ दो बार खाना खाती हैं और हर दो घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हैं. भारतीय और एशियाई व्यंजन पसंद करने वाली एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद वह हमेशा घर का खाना ही खाती हैं और उसे अपने साथ कैरी करती हैं. वह एक ही तरह का खाना खाती हैं. उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वह जल्दी सोती हैं और जल्दी उठती हैं."

उन्होंने आगे कहा, कैटरीना डाइजेशन में मदद और स्वस्थ रहने के लिए काली किशमिश खाती हैं और सौंफ चबाती हैं. वह अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई  करती हैं. कैटरीना कैफ़ अपने संपूर्ण आहार में लीन प्रोटीन और सब्ज़ियां लेती हैं. अक्सर दिन में केवल दो बार भोजन करती हैं. इसके साथ ही वह आयुर्वेदिक तरीकों जैसे कि लौकी का जूस, काली किशमिश और सौंफ लेती हैं. वह ऑयल पुलिंग भी करती हैं. वह नियमित एक्सरसाइज करती हैं. 

कटरीना लीन प्रोटीन, सब्ज़ियों, ब्राउन राइस और शकरकंद खाती हैं. वह डेयरी, ग्लूटेन, गेहूं और अत्यधिक रिफाइंड चीनी से परहेज करती हैं. डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन के लिए रोज़ाना लौका का जूस पीती हैं. पाचन में सहायता और शरीर को संतुलित रखने के लिए वह काली किशमिश खाती हैं और सौंफ चबाती हैं. अगर लौकी उपलब्ध न हो, तो वह पुदीना, आंवला या धनिया का जूस पीती हैं. कटरीना कोशिश करती हैं कि वह  रोज़ाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं. वह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नारियल पानी भी पीती हैं.

फिटनेस और वर्कआउट
उनकी फिटनेस में फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो शामिल है. 

भोजन के बाद टहलना
पाचन और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वह शतपावली का अभ्यास करती हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद 100 कदम चलते हैं. 

