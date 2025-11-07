विज्ञापन

कैटरीना कैफ- विक्की कौशल बने पेरेंट्स, शेयर किया पहला पोस्ट

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बेटे के पेरेंटस बन गए हैं. इसका ऐलान उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए किया है.

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बने बेटे के पेरेंट्स
नई दिल्ली:

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर नन्हा मेहमान आ गया है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं, जिसका ऐलान कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ पोस्ट शेयर करते हुए किया है. विक्की-कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर कोलाब पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ब्लेस्ड ओम. इसके साथ एक फोटो शेयर की गई, जिसमें लिखा गया, हमारी खुशियों का बंडल आ गया है. ढेर सारे और प्यार और आशीर्वाद से हमने बेबी बॉय का वेलकम किया है. 7 नवंबर 2025. कैटरीना और विक्की. 

शेयर किए पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स द्वारा बधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया है. डायरेक्टर गुनीत मोंगा ने लिखा, ढेर सारी बधाईयां और ढेर सारा प्यार और बधाईयां. इसके अलावा कमेंट सैक्शन में फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर की है. एक यूजर ने लिखा, छावा आ गया मुबारक. दूसरे यूजर ने लिखा, बधाई हो कैटरीना बेबी. तीसरे यूजर ने लिखा, बधाई हो. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी दिसंबर 2021 में हुई थी. इस शादी में कपल के परिवार और खास दोस्त शामिल हुए थे. राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा में कपल ने साथ फेरे लिए थे, जिसमें नेहा धूपिया, अंगद बेदी, कबीर खान, मिनी माथुर, शारवरी वाघ और मालविका मोहनन नजर आई थीं. जबकि इस साल सितंबर 2025 में कपल ने शादी के बाद पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था.  

इससे पहले इंस्टैंट बॉलीवुड से बात करते हुए विक्की कौशल के भाई और कैटरीना कैफ के देवर सनी कौशल ने नन्हें मेहमान को लेकर कहा था, सभी को बड़ी खुशी है और नर्वस भी है कि क्या होगा आगे जाके. उस दिन के आने का इंतजार कर रहे हैं. 

