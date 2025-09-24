कैटरीना कैफ की 10 रेयर चाइल्डहुड फोटो, हर एक फोटो है प्यारी, 5वीं में दिखी पिता संग इमोशनल बॉन्डिंग

कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था. वे बॉलीवुड में अपने ग्लैमरस अंदाज, बेहतरीन डांस मूव्स और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड डेब्यू किया. असली पहचान उन्हें मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों से मिली. कैटरीना का नाम बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिना जाता है और वे अपनी फिटनेस, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच के लिए भी मशहूर हैं.

कैटरीना कैफ जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ. उनके पिता कश्मीरी और मां ब्रिटिश हैं. उनका असली नाम कैटरीना टरक्वोट है.

कैटरीना के माता-पिता का तलाक हो गया था, इसलिए बचपन का ज्यादातर समय वे अलग-अलग देशों में घूमते हुए गुजारती रहीं.

कैटरीना ने टीनएज से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया.

2003 में कैटरीना ने फिल्म बूम से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन यह फिल्म असफल रही.

कैटरीना ने सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया और फिर नमस्ते लंदन ने उन्हें बॉलीवुड में स्टार बना दिया.

कैटरीना को 'डांसिंग क्वीन' कहा जाता है. शीला की जवानी, कमली, चिकनी चमेली जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं.

शुरुआत में कैटरीना को हिंदी बोलने में मुश्किल होती थी, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके भाषा सीखी और अपनी एक्टिंग को और बेहतर बनाया.

वह लगातार कई सालों तक इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्रियों में गिनी गईं.

साल 2021 में कैटरीना ने एक्टर विक्की कौशल से शादी की, जिसकी चर्चा मीडिया में लंबे समय तक रही.

कैटरीना अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन को लाखों लोग फॉलो करते हैं.



