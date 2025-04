कश्मीर भारत का है...रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट पर विजय देवरकोंडा ने पहलगाम अटैक पर कही ये बात

साउथ के सिंघम सूर्या की रेट्रो रिलीज होने को तैयार है, जिसे कार्तिक सुबाराज ने डायरेक्ट किया है. हाल ही में फिल्म का प्री रिलीज इवेंट रखा गया, जिसमें कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र हुआ. जहां सूर्या ने कहा कि किसी भी तरह के आतंकी हमले जैसे पहलेगाम कभी दोबारा नहीं होना चाहिए. वहीं इस इवेंट में शामिल हुए विजय देवरकोंडा ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि कश्मीर भारत का है.. किसी को भी खुद को ब्रेनवॉश मत करने दें.

विजय देवरकोंडा ने कहा, पहलगाम में घटी घटना बहुत दुःखद है. भले ही हम करीब से आपका दर्द नहीं बात सकते लेकिन हम भी इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं. हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं. कश्मीर में जो भी अत्याचार हुआ उसका कारण एजुकेशन की कमी है. उन सभी को शिक्षित होना चाहिए ताकि कोई वह ब्रेनवॉश ना हो पाए. हम नहीं जानते कि ऐसे एक्शन से क्या हासिल होगा. कश्मीर भारत का है. कश्मीरी हमारे बच्चे हैं.

