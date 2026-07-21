कार्तिक आर्यन ने नेशनल अवार्ड जीतने के बाद सबसे पहले किया ये काम, लोग बोले- जीत का असली हकदार

नेशनल अवॉर्ड जितने के बाद अभिनेता कार्तिक अपने माता-पिता के साथ उज्जैन स्थित बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए गए. आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कार्तिक और उनके परिवार ने मंदिर की पवित्र शयन आरती में हिस्सा लिया और गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता गर्भगृह में माथा टेकने के बाद परिवार संग काफी देर तक नंदी हॉल में हाथ जोड़कर ध्यान में मग्न नजर आए. आउटिंग के लिए उन्होंने सफेद टी-शर्ट और नीली डेनिम जींस पहनी थी.

अभिनेता ने महाकाल मंदिर की तस्वीर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जिसमें मंदिर के बाहर हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, "जय महाकाल." बता दें कि अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' में उनके शानदार अभिनय के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'बेस्ट एक्टर' सम्मान मिला है. साल 2024 में रिलीज की गई फिल्म 'चंदू चैंपियन' भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता, मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है.

कबीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुख्य भूमिका (चंदू) निभाई थी. इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा विजय राज (कोच), भुवन अरोड़ा, और राजपाल यादव ने अहम भूमिकाएं निभाई थी.

यह महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले मुरलीकांत पेटकर की कहानी है, जो बचपन से ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखते हैं. पेटकर भारतीय सेना (ईएमई कोर) में शामिल होते हैं और वहां शानदार बॉक्सर बनते हैं, लेकिन 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्हें गोलियां लग जाती हैं और उनका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, जिसके वह हार न मानकर बॉक्सिंग छोड़कर तैराकी (स्वीमिंग) सीखते हैं और 1972 के हेडलबर्ग पैरालंपिक में देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचते हैं.

वहीं, कार्तिक ने इस फिल्म में अभिनय कर अपनी 'लवर बॉय' वाली इमेज को तोड़ दिया था. उनके शारीरिक परिवर्तन और इमोशनल एक्टिंग ने दर्शकों की बहुत सराहना बटोरी थी.

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