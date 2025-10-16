करिश्मा कपूर के बच्चों ने मनाया पापा संजय का जन्मदिन, मौसी करीना ने लिखा, पिता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे

करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर का निधन इस साल (2025) जून में हुआ था. बताया जाता है कि एक मधुमक्खी निगलने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी अचानक मृत्यु हो गई. उनके आकस्मिक निधन से परिवार और करीबी लोग सदमे में थे, लेकिन अब उनकी वसीयत को लेकर उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा के बच्चों समायरा व कियान के बीच कानूनी विवाद छिड़ गया है.

करिश्मा के बच्चों ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी की है. यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इस बीच, 15 अक्टूबर को सुंजय की बर्थ एनिवर्सरी थी. प्रिया ने उनके साथ एक वीडियो शेयर करते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने संजय को याद किया.

वहीं करिश्मा ने बुधवार (15 अक्टूबर) देर रात एक केक की तस्वीर शेयर की, जिस पर “हैप्पी बर्थडे डैड” लिखा था. करीना कपूर खान ने इस तस्वीर को फिर से शेयर करते हुए लिखा, “मेरे सैम और कियु, पापा हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा करेंगे” और इसके साथ दिल का इमोजी जोड़ा. संजय के निधन के बाद से करीना अपनी बहन करिश्मा और बच्चों के साथ हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके साथ दिल्ली आई थीं. सैफ अली खान भी इस दौरान उनके साथ नजर आए थे.

करिश्मा कपूर ने ये तस्वीर शेयर की थी.

करीना ने करिश्मा कपूर की तस्वीर री-शेयर की.

वसीयत में गड़बड़ियां: वकील का दावा

कानूनी विवाद को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कथित वसीयत में कई “त्रुटियों” पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि दस्तावेज में बार-बार व्याकरण संबंधी गलतियां हैं और स्त्रीलिंग जैसे ‘शी' और ‘हर' का चार बार इस्तेमाल हुआ है, जो संजय के लिए कैसे हो सकते हैं.

जेठमलानी ने कहा, “यहां टेस्टेटर (वसीयतकर्ता) को स्त्रीलिंग में दर्शाया गया है, जो एक हास्यास्पद गलती है. यह दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है. संजय जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी गलती असंभव है, जब तक कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ न हों या अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ हों.”

उन्होंने आगे कहा, “संजय कपूर का इस वसीयत में केवल डिजिटल सिग्नेचर है, कोई हाथ से लिखा सबूत, कोई फोटो या ठोस सबूत नहीं है. गवाहों ने अभी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं किया है. समय और स्थान की सटीक जानकारी भी नहीं है.”