करीना कपूर ने  पति सैफ अली खान का इस बात के लिए उड़ाया मजाक, F1 वर्ल्ड चैंपियन लैंडो नॉरिस को सिखाए भारतीय इशारे, बोलीं-  'हम एक जैसे हैं'

करीना कपूर ने मैकलारेन फ़ॉर्मूला वन ड्राइवर लैंडो नॉरिस के साथ सिनेमा, रेसिंग और कुछ भारतीय इशारों पर 'चाय पे चर्चा' के दौरान बात की. यह बातचीत पिछले वीकेंड सिंगापुर ग्रां प्री के दौरान हुई और शुक्रवार शाम को गूगल इंडिया ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. सिंगापुर GP में करीना की मौजूदगी की पुष्टि शुक्रवार को ही हो गई थी, जब मैकलारेन F1 ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस की एक तस्वीर शेयर की और 'पपाया फ़ैमिली' (मैकलारेन फ़ॉर्मूला 1 टीम की आधिकारिक ग्लोबल कम्युनिटी और फ़ैन बेस) में उनका स्वागत किया. मैकलारेन F1 ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पपाया फ़ैमिली की नई सदस्य, करीना कपूर खान." करीना ने भी दिन में पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पैडॉक और सर्किट से अपनी तस्वीरें शेयर की थीं.



बॉलीवुड, चाय और भारतीय इशारों की बात

शाम को गूगल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लैंडो नॉरिस और करीना कपूर के बीच हुई एक खास बातचीत की झलक शेयर की. वीडियो की शुरुआत करीना की मजाक-मजाक में कही गई उस बात से होती है, जिसमें वे कहती हैं कि उनके पति ने 19 साल पहले 'वर्ल्ड चैंपियनशिप' जीती थी. यह बात 2007 की फिल्म 'ता रा रम पम' में सैफ अली खान के NASCAR चैंपियन का किरदार निभाने के संदर्भ में कही गई थी. इसके जवाब में लैंडो मजाकिया अंदाज़ में कहते हैं, "तो, असल में हम एक जैसे ही हुए." करीना ने लैंडो से उनके रेसिंग करियर और फॉर्मूला वन में मैकलारेन के इतिहास और उपलब्धियों से जुड़ी कुछ बातें पूछीं, जिससे ड्राइवर थोड़ा परेशान भी दिखे. एक्ट्रेस ने उन्हें भारतीय मसाला चाय भी पिलाई और कुछ आम भारतीय इशारों का मतलब समझने के लिए कहा. वीडियो में करीना F1 रेसर को भारतीय इशारों के बारे में सिखाती नजर आईं. उन्होंने नॉरिस के साथ रैपिड-फायर सवाल-जवाब का सेशन भी किया, जिसमें उन्होंने रेसर से उनकी जीत और F1 में मैकलारेन के इतिहास के बारे में पूछा. ब्रिटेन के 26 वर्षीय ड्राइवर लैंडो ने 2018 में अपने F1 डेब्यू के बाद से मैकलारेन के लिए रेसिंग की है और 2025 में उनके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती.

करीना का हालिया काम

करीना को आखिरी बार इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा 'दायरा' में मुख्य भूमिका में देखा गया था. इस फिल्म में करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाई थी, जो किशोर अपराध की अंधेरी और जटिल दुनिया का सामना करते हुए एक-दूसरे के आमने-सामने आते हैं. मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म "सच्ची घटनाओं से प्रेरित" थी. फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया था. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और यह कमर्शियल रूप से असफल रही.

