हूबहू करीना कपूर... बेबो से हुई रजत बेदी की बेटी की तुलना, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर बोले- अब वह एक्टिंग...

एक्टर रजत बेदी, जो हाल ही में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए उन्होंने अपनी बेटी की तुलना करीना कपूर से होने पर रिएक्शन दिया है. 

रजत बेदी की बेटी से हुई करीना कपूर की तुलना
नई दिल्ली:

एक्टर रजत बेदी ने जयराज सक्सेना के रोल में नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक किया है. वहीं हाल ही में उन्हें फैमिली के साथ शो के प्रीमियर पर देखा गया. जहां वह अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे. हालांकि फैंस की नजरें रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी पर टिक गईं, जिनके वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ लोग तो उनकी तुलना करीना कपूर से करने लगे हैं, जिसके चलते रजत बेदी ने कुबूल किया कि अचानक फैमिली को मिली लाइमलाइट उनके लिए नया एक्सपीरियंस हैं. 

रजत बेदी ने बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिस पर इंटरनेट यूजर्स का रिएक्शन आ रहा है. एक ने लिखा, करीना कपूर की नीली आंखों से बेहतर. दूसरे ने लिखा, दोनों बच्चे खूबसूरत हैं. तीसरे ने लिखा, करीना से ज्यादा खूबसूरत. चौथे ने लिखा, करीना का और उनका औरै है. वह बिल्कुल हमशक्ल लग रही हैं. 

इस पर हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रजत बेदी ने कहा, मेरी पूरी फैमिली लाइमलाइट में आ गई है. मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे बच्चे एक्सपोज हो गए हैं मेरे कारण और शो की वजह से. वह वायरल हो गए हैं और यह क्रेजी है. वीरा की करीना से तुलना पर रजत बेदी ने कहा, "वह बहुत खुश हैं... क्योंकि यह ध्यान सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आ रहा है... लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, हर जगह से फोन कर रहे हैं. वह बहुत ही सिंपल हैं, और उन्हें पहले कभी इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा. ज़िंदगी में यह पहली बार है कि वह अपने पिता के साथ किसी रेड कार्पेट इवेंट में गई हैं. वह बहुत ही सिंपल है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रजत बेदी बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और लाइमलाइट में रहे हैं, जिसके चलते इसके फायदे और नुकसान उन्हें पता हैं. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बच्चों के साथ उन्होंने इस बारे में कभी बात की है तो उन्होंने कहा- नहीं. मैंने अभी तक इस बारे में उनसे बात नहीं की कि कैसे इससे डील करना है. लेकिन वह जानते हैं कि उन्हें विनम्र रहना है सबके साथ. आप कभी मेरे बच्चों के अंदर एटीट्यूड नहीं देखेंगे किसी के भी साथ. यह सब उनके लिए नया है. वह बहुत खुश हैं. 

शोबिज में आने के सवाल पर रजत बेदी ने कहा, बेटे की बात करूं तो उसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है अभी. अगर भगवान की मर्जी रही तो आप जल्द कुछ देखेंगे. बेटी अभी सोच रही है. उसने कभी सोचा नहीं पर अब वह करने की सोच रही है. 

