ऐश्वर्या नहीं, कपूर खानदान की ये खूबसूरत लड़की बनने वाली थी पारो, डायरेक्टर ने साइन करके देवदास से किया था बाहर 

फिल्म देवदास में पारो बनीं ऐश्वर्या राय ने अपने एक्सप्रेशन्स, एक्टिंग और डांस से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन किया गया था.

करीना कपूर थीं देवदास के लिए पहली पसंद

ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में अपने अभिनय और खूबसूरती के दम अपनी बड़ी पहचान बनाई. ऐश्वर्या राय के नाम कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हैं. इनमें पूर्व मिस वर्ल्ड की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया. वो फिल्में जिसने ऐश्वर्या को पहचान दिखाई उनमें संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास' का नाम भी है. इस फिल्म में देवदास की पारो बनीं ऐश्वर्या ने अपने एक्सप्रेशन्स, एक्टिंग और डांस से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले करीना कपूर को साइन किया जाना था. (First Choice For Devdas Paro Role)

करीना कपूर बनने वाली थीं देवदास की पारो 

फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में खुद करीना कपूर ने बताया कि फिल्म देवदास के लिए संजय लीला भंसाली ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था और उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दिया था, लेकिन फिर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया था. करीना ने कहा कि, ‘इस बात से उन्हें चोट पहुंची थी, क्योंकि वो मेरे करियर का शुरुआती दौर था. संजय ने मुझे हर्ट किया, अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो भी मैं कभी उनके साथ काम नहीं करूंगी'.  

कमिटमेंट की बात को भंसाली ने किया खारिज

करीना कपूर के इस इंटरव्यू के बाद संजय लीला भंसाली ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि करीना, नीता लूला के साथ उनसे मिलने आई थीं और उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद कॉस्ट्यूम के साथ उनका फोटोशूट हुआ, हालांकि उन्होंने क्लियर किया था कि इस फोटोशूट से ये कंफर्म नहीं कि करीना फिल्म के लिए फाइनल हैं. फोटोशूट के बाद उन्होंने करीना को बताया कि ऐश्वर्या पारो के रोल के लिए परफेक्ट हैं. इस पर करीना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन बाद में वह भड़कने लगीं.

