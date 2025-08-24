करण जौहर के बेटे यश ने खुद को बताया 'नेपो बेबी', कहा- 'मैं लॉन्च नहीं होना चाहता'

फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने शनिवार को अपने बेटे यश का एक मज़ेदार वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह अपनी "नेपो बेबी" टी-शर्ट दिखा रहे हैं. करण द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप में नन्हे यश ने नीली टी-शर्ट पहनी हुई है, जिस पर "नेपो बेबी" लिखा है. वीडियो में करण यश से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, "हे भगवान! क्या तुम्हें पता है कि इस टी-शर्ट पर क्या लिखा है? तुम एक नेपो बेबी हो."अपने पिता की बात का जवाब देते हुए, यश ने चुटकी लेते हुए कहा, "हां, लेकिन मैं लॉन्च नहीं होना चाहता." इस पर करण ने जवाब दिया, "क्या? आखिर तुम्हें लॉन्च कौन कर रहा है?" यहां आप करण और उनके बेटे यश के बीच की मज़ेदार बातचीत देख सकते हैं.

कैप्शन में करण ने बताया कि यह टी-शर्ट यश के लिए किसी ने उपहार में दी थी, लेकिन उनसे उसकी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया गया था. करण ने पोस्ट किया, "उसका अपना दिमाग है. मैं खुश हूं!!!(उफ़, उसने मुझसे वादा करवाया था कि मैं नहीं बताऊंगा). जुड़वां बच्चों को यह टी-शर्ट उपहार में दी गई." यश की करण को दी गई प्रतिक्रिया पर नेटिज़न्स हंस पड़े और उन्हें खूब लाइक्स और कमेंट्स मिले. करण को भाई-भतीजावाद को झंडाबरदार के रूप में माना जाता है. जब अभिनेत्री कंगना रनौत ने 2017 में उनके चैट शो कॉफ़ी विद करण के एक एपिसोड में उन्हें यह नाम दिया,तब से उन्हें बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोप में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

पिछले कुछ वर्षों में, करण ने अक्सर इन आरोपों को हल्के में लिया है. यहां तक कि खुद का मज़ाक भी उड़ाया है, क्योंकि कई नेटिज़न्स उन्हें तथाकथित "नेपो माफिया" का हिस्सा बताते हैं. उन्होंने एक बार फिर भाई-भतीजावाद के तानों का जवाब दिया, लेकिन फनी अंदाज में. करण ने फरवरी 2017 में सरोगेसी के ज़रिए अपने बेटे यश और बेटी रूही का स्वागत किया. उन्होंने यश नाम अपने पिता दिवंगत यश जौहर के नाम पर रखा, जबकि रूही का नाम उनकी मां हीरू के नाम पर रखा गया.