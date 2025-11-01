विज्ञापन

आलिया भट्ट ने जब इस टीवी एक्ट्रेस को बताया अपना फेवरेट, वरुण धवन ने किया था खुलासा, करण जौहर भी हुए थे शॉक्ड

जब करण ने वरुण से आलिया की तीन खास चीजों के बारे में पूछा तो एक्टर ने इसमें एक गौहर खान का भी नाम लिया था.

Read Time: 3 mins
आलिया भट्ट की फेवरेट हैं गौहर खान
नई दिल्ली:

मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर का मोस्ट पॉपुलर टॉक शो कॉफी विद करण अपने आठ सीजन कर चुका है. शो का आठवां सीजन साल 2023 में आया था. यह इसका का फाइनल सीजन बताया जाता है. करण के शो के इन 8 सीजन में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स आए और प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ पर चौंकाने वाले खुलासे किए. इस शो की शुरुआत बतौर पहले गेस्ट शाहरुख खान और काजोल से हुई थी और इसके बाद इस शो पर एक्टर्स की लाइन लग गई थी. बात करेंगे शो के सीजन 4 की, जो साल 2013 में ऑन एयर हुआ था. इस सीजन में वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी आई थी. उस वक्त इस जोड़ी की फिल्म की हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज हुई थी. शो में वरुण ने आलिया को लेकर ऐसा खुलासा किया था, जिस पर करण जौहर शॉक्ड हो गये थे.

आलिया भट्ट को पसंद हैं गौहर खान

जब करण ने वरुण से पूछा, आलिया के बारे में तीन चीजें बताओ, जो कोई नहीं जानता. इस पर वरुण ने बताया कि आलिया भट्ट को गौहर खान पसंद है. इस पर करण जौहर ने नॉर्मल फेस बनाते हुए कहा क्यों नहीं, वो बहुत आत्मविश्वास से भरी गर्ल है'. इसके बाद वरुण ने कहा कि वह जमनाबाई नर्सी स्कूल के जिंगल के बारे में जानती हैं, जो आलिया को आज भी याद है और वह इसे स्कूल में गाती थीं. इसके बाद आलिया ने जिंगल गाया. वरुण ने यह भी बताया कि आलिया सभी लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग सुनती हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो बार-बार वायरल होता रहता है और आज भी लोग गौहर खान के नाम पर उनके रिएक्शन पर उन्हें ट्रोल करते हैं.

करण जौहर हुए ट्रोल

इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करण के रिएक्शन पर एक यूजर ने लिखा है, 'गौहर खान जमीन से जुड़ीं लड़की हैं और बेबाक अंदाज में जीती हैं'. एक ने कहा, 'करण कृप्या आलिया और गौहर के साथ एक फिल्म बनाओ ना'. एक और लिखता है,'गौहर खान के नाम पर करण ने कैसा मुंह बना लिया? कुल मिलाकर करण जौहर को टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान के चलते खूब ट्रोल होना पड़ा. बता दें, गौहर खान आज शादीशुदा हैं और अपना मदरहुड पीरियड एन्जॉय कर रही हैं. वहीं, आलिया भी आज एक बेटी राहा कपूर की मां है और साथ ही अपने फिल्मी करियर भी ध्यान दे रही हैं. आलिया की आने वाली फिल्मों में अल्फा और लव एंड वॉर हैं, जो साल 2026 तक रिलीज होंगी. 

Alia Bhatt, Gauhar Khan
