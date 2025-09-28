एक ही तस्वीर में दिखे कपूर खानदान के 7 सितारे, फोटो देख याद जाएगा पुराना जमाना

कपूर खानदान की बॉलीवुड में एक खास पहचान है. पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक इस परिवार की हर पीढ़ी ने खूब नाम कमाया है. कपूर खानदान की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें एक साथ इस खानदान के 7 सितारे नजर आ रहे हैं. इस तरह की फोटोज आसानी से नहीं दिखतीं क्योंकि कपूर खानदान के सितारों का इस तरह एक साथ नजर आना बहुत ही कम होता था. इस पुरानी फोटो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं इस फोटो में कपूर खानदान के कौन-कौन से सितारे हैं.



एक फोटो में सात सितारे

सोशल मीडिया पर कपूर खानदान की ये फोटो जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो में शम्मी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, राजीव कपूर, आदित्य राज कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और कुणाल कपूर नजर आ रहे हैं. इस फोटो में सारे एक्टर इतने यंग है कि कुछ को पहचान पाना ही मुश्किल है मगर कपूर खानदान के डाई हार्ड फैन ने उन्हें पहचान लिया है और इस फोटो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.



फैंस ने किए कमेंट

सोशल मीडिया यूजर कपूर खानदान की इस फोटो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-भारतीय हिंदी सिनेमा का वो परिवार तीन पीढ़ी तक हिंदी सिनेमा की मशाल आगे लेकर चलता रहा.. मगर समय का चक्र हर वक्त एक जैसा नहीं चलता भाई.. रणधीर कपूर तक की पीढ़ी ने आर. के. स्टूडियो बेच दिया. अब रणबीर कपूर देखते है.. क्या करते हैं. दूसरे ने लिखा- शशि कपूर हमेशा की तरह क्लासी. एक ने लिखा- सबके लुक एकदम अलग लग रहे हैं. इस फोटो पर हजारों लाइक आ चुके हैं. फैंस खूब शेयर भी कर रहे हैं और इसे देखकर हर कोई पहचानने की कोशिश में लगा है.