कंगना रनौत ने शेख हसीना के देश छोड़ने पर दिया रिएक्शन, बोलीं- मुस्लिम देश में...

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है. सोमवार रात वह विमान से गाजियाबाद स्थित एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पहुंचीं. शेख हसीना के भारत में शरण लेने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है. एक्ट्रेस ने पूरे मुद्दे को धार्मिक एंगल देते हुए एक्स पोस्ट के जरिए मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. कंगना ने कहा है कि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है. इसी के साथ एक्ट्रेस ने भारत और देश की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की है.



'मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है'



कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ भारत आने पर टिप्पणी की है. एक्ट्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि है. हम इस बात से सम्मानित और खुशी महसूस कर रहे हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं. लेकिन वे सभी जो भारत में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों? राम राज्य क्यों? खैर यह स्पष्ट है क्यों!"



मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद ने पोस्ट में आगे लिखा, "मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, खुद मुसलमान भी नहीं. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है.' हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं. जय श्री राम!"



Bharat is the original motherland of all Islamic Republics around us. We are honoured and flattered that honourable Prime Minister of Bangladesh feels safe in Bharat but all those who live in India and keep asking why Hindu Rashtra? Why Ram Rajya? Well it is evident why!!!

