कंगना रनौत की 'थलाइवी' नेटफ्लिक्स पर रिलीज, एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस पोस्ट के साथ लिखा है 'Thalaivii streaming worldwide on Netflix from today…..Go for it'. वहीं फैन्स भी उनके इस पोस्ट पर जमकर कमेंट कर उनकी इस फिल्म की तारीफें कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'हम ज़रूर देखेंगे हिन्दू शेरनी की फिल्म', तो दूसरे ने लिखा है 'Finally, we get to see kangana in hit film like thalaivi..... congratulations...we were waiting'.

बता दें, हालही मे उनकी फिल्म ''थलाइवी (Thalaivi)' रिलीज हुई है. इसके बाद कंगना (Kangana Ranaut) के 'तेजस' फिल्म में नजर आएंगी, जिसके शूटिंग के फोटो वे आए दिनों शेयर करती रहती हैं. फैंस उनकी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

गौरतलब है कि कोरोना काल में सिनेमाघरों के कुछ शर्तों के खुलने के बावजूद ज्यादातर बड़ी फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज हो रही हैं. ओटीटी पर फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है.