कंचना एक्टर ने जीता फैंस का दिल, की कुली परिवार की मदद, दिए इतने लाख रुपये

फिल्मी सितारे अपनी फिल्मों के अलावा फैन फॉलोइंग को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. अक्सर यह सितारे अपने चाहने वालों और फैंस की मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं. अब तक बहुत से फिल्मी सितारे अपने फैंस की मदद कर सुर्खियां बटोर चुके हैं. अब साउथ का एक एक्टर ने एक कुली फैमिली की मदद करने की वजह से सुर्खियों में हैं. इस एक्टर का नाम राघव लॉरेंस है. राघव लॉरेंस ने एक कुली फैमिली की आर्थिक मदद की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मनोबाला विजयबालन ने राघव लॉरेंस का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि एक्टर ने एक लाख रुपये से पीड़ित कुली फैमिली की मदद की है. बताया जा रहा है कि कुली के परिवार ने लकड़ी की गुल्लक में एक लाख रुपये जमा किए हुए थे, लेकिन दीमक गुल्लक सहित पैसों को भी नुकसान पहुंचा गई. ऐसे में कुली परिवार को 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ. जिसकी मदद करने के लिए राघव लॉरेंस आगे आए. वीडियो में वह कुली परिवार को नई गुल्लक में एक लाख रुपये देते दिख रहे हैं.

