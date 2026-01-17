दो साल में टूटी शादी, करियर हुआ बर्बाद, डिप्रेशन का झेला दर्द... कलयुग की एक्ट्रेस को 20 साल बाद पहचानना होगा मुश्किल

बॉलीवुड में रातोंरात सफलता पाना आम बात नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं, जिन्हें यह सक्सेस हासिल तो हुई. लेकिन वह इसे ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाए. हम बात कर रहे हैं साल 2005 में रिलीज हुई कलयुग फिल्म की एक्ट्रेस स्माइली सूरी की, जिन्होंने कुणाल खेमू के साथ स्क्रीन शेयर किया था. वहीं अपने भोली भाली लड़की के किरदार से फैंस का दिल जीता. लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण और पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव के चलते वह इन उतार चढ़ावों को संभाल नहीं पाईं. जबकि अब 20 साल बाद उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है, जिसे फैंस के लिए पहचानना मुश्किल होने वाला है.

हेयर स्टाइल से बदला स्माइली सूरी का पूरा लुक

कलयुग में जितना सिंपल लुक स्माइली सूरी का थी. उतना ही ग्लैमरस लुक उनका अब बदले हेयरस्टाइल के साथ देखने को मिलता है. वह इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जिसे काफी पसंद किया जाता है. लेकिन उनके बैंग्स वाले हेयरस्टाइल को देख अक्सर फैंस उन्हें नहीं पहचान पाते हैं.

आलिया भट्ट- इमरान हाशमी से है स्माइली सूरी का खास रिश्ता

एक्ट्रेस स्माइली सूरी बॉलीवुड से गायब है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका आलिया भट्ट से खास रिश्ता है. दरअसल, कम लोगों को पता है कि स्माइली सूरी, आलिया भट्ट, इमरान हाशमी और सैयारा डायरेक्टर मोहित सूरी कजिन हैं. हालांकि इसके बावजूद स्माइली सूरी का करियर उड़ान नहीं भर पाया. हाल कुछ ऐसा है कि एक्टिंग छोड़ वह डांस और फिटनेस के जरिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.

स्माइली सूरी की 2 साल चली शादी

30 अप्रैल 1983 में जन्मी स्माइली सूरी 42 साल की हो गई हैं. वह क्रुक, क्रैकर्स, यह मेरा दिल और तीसरी आंख जैसी फिल्मों में नजर आईं. जबकि 2015 में उन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी भाग लिया. लेकिन 2014 में विनीत बंगेरा से शादी के बाद वह लाइमलाइट की दुनिया से दूर हो गईं. हालांकि यह शादी केवल 2 साल चली और 2016 में कपल का तलाक हो गया. इसके बाद वह डिप्रैशन का शिकार हो गईं और उन्हें फिल्मों के भी ऑफर नहीं मिले. हालांकि अब वह ठीक हो चुकी हैं. जबकि हाल ही में उन्होंने बताया कि पोल डांसिंग ने उन्हें डिप्रेशन से लड़ने में मदद की.