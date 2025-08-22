विज्ञापन

टूटी शादी, करियर बर्बाद...डिप्रेशन में चली गईं थीं कलयुग एक्ट्रेस, 10 तस्वीरों में पहचानना होगा मुश्किल

20 साल पहले आई कलयुग फिल्म में अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस स्माइली सूरी की लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस को उन्हें पहचानना मुश्किल होगा.

Read Time: 3 mins
Share
टूटी शादी, करियर बर्बाद...डिप्रेशन में चली गईं थीं कलयुग एक्ट्रेस, 10 तस्वीरों में पहचानना होगा मुश्किल
कलयुग एक्ट्रेस स्माइली सूरी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस स्माइली सूरी ने 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'कलयुग' से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से वह दर्शकों के दिलों में बस गईं. अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा को डायरेक्ट करने वाले मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्माइली ने रेणुका का किरदार निभाया था. इस फिल्म में कुणाल खेमू और इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. खासकर फिल्म का 'जिया धड़क धड़क जाए' गाना, जो आज भी पॉपुलर गानों में आता है. इस गाने से स्माइली को 'जिया धड़क धड़क' वाली एक्ट्रेस के रूप में पहचान हासिल हुई. हालांकि अब वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं. लेकिन उनकी लेटेस्ट 10 तस्वीरें देख उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल होने वाला है.

भट्ट परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्माइली सूरी, मशहूर निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की भतीजी और आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और इमरान हाशमी की कजिन हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि इसका असर उनके फिल्मी करियर पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला. 'कलयुग' की सफलता के बाद स्माइली को उम्मीद थी कि उन्हें और बेहतर रोल मिलेंगे, लेकिन उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

स्माइली सूरी को ज्यादातर वही किरदार ऑफर हुए जो 'कलयुग' के रेणुका से मिलते-जुलते थे, जिसे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद उन्होंने 'ये मेरा इंडिया' और 'क्रूक' जैसी फिल्मों में छोटे रोल निभाए. लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद स्माइली ने टीवी की ओर रुख किया. उन्होंने 'जोधा अकबर' और रियलिटी शो 'नच बलिए 7' में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका.

Latest and Breaking News on NDTV

स्माइली की निजी जिंदगी में भी काफी उतार-चढ़ाव आए. 2014 में उनकी शादी डांसर विनीत बंगेरा से हुई, लेकिन दो साल बाद यह रिश्ता टूट गया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा, उनके पिता और दादी के निधन से वह डिप्रेशन में चली गईं. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह डिप्रेशन और ट्रॉमा से जूझ रही थीं, जिसने उनके करियर पर असर डाला.

Latest and Breaking News on NDTV

मुश्किल दौर में स्माइली ने पोल डांसिंग में अपना दिल लगाया, जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी. उन्होंने पोल डांसिंग सीखा और अब वह इसे सिखाती भी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्माइली के अनुसार, पोल डांसिंग ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया और अवसाद से उबरने में मदद की. इस नए शौक की तस्वीरें और वीडियो वह अक्सर शेयर करती रहती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kalyug Actress Smiley Suri, Smiley Suri, Smiley Suri Photos, Smiley Suri Pics, Smiley Suri Latest Pics, Smiley Suri Pictures
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com