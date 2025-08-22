टूटी शादी, करियर बर्बाद...डिप्रेशन में चली गईं थीं कलयुग एक्ट्रेस, 10 तस्वीरों में पहचानना होगा मुश्किल

एक्ट्रेस स्माइली सूरी ने 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'कलयुग' से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से वह दर्शकों के दिलों में बस गईं. अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा को डायरेक्ट करने वाले मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्माइली ने रेणुका का किरदार निभाया था. इस फिल्म में कुणाल खेमू और इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. खासकर फिल्म का 'जिया धड़क धड़क जाए' गाना, जो आज भी पॉपुलर गानों में आता है. इस गाने से स्माइली को 'जिया धड़क धड़क' वाली एक्ट्रेस के रूप में पहचान हासिल हुई. हालांकि अब वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं. लेकिन उनकी लेटेस्ट 10 तस्वीरें देख उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल होने वाला है.

भट्ट परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्माइली सूरी, मशहूर निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की भतीजी और आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और इमरान हाशमी की कजिन हैं.

हालांकि इसका असर उनके फिल्मी करियर पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला. 'कलयुग' की सफलता के बाद स्माइली को उम्मीद थी कि उन्हें और बेहतर रोल मिलेंगे, लेकिन उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया.

स्माइली सूरी को ज्यादातर वही किरदार ऑफर हुए जो 'कलयुग' के रेणुका से मिलते-जुलते थे, जिसे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया.

इसके बाद उन्होंने 'ये मेरा इंडिया' और 'क्रूक' जैसी फिल्मों में छोटे रोल निभाए. लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं.

इसके बाद स्माइली ने टीवी की ओर रुख किया. उन्होंने 'जोधा अकबर' और रियलिटी शो 'नच बलिए 7' में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका.

स्माइली की निजी जिंदगी में भी काफी उतार-चढ़ाव आए. 2014 में उनकी शादी डांसर विनीत बंगेरा से हुई, लेकिन दो साल बाद यह रिश्ता टूट गया.

इसके अलावा, उनके पिता और दादी के निधन से वह डिप्रेशन में चली गईं. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह डिप्रेशन और ट्रॉमा से जूझ रही थीं, जिसने उनके करियर पर असर डाला.

मुश्किल दौर में स्माइली ने पोल डांसिंग में अपना दिल लगाया, जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी. उन्होंने पोल डांसिंग सीखा और अब वह इसे सिखाती भी हैं.

स्माइली के अनुसार, पोल डांसिंग ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया और अवसाद से उबरने में मदद की. इस नए शौक की तस्वीरें और वीडियो वह अक्सर शेयर करती रहती हैं.