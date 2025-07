अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म नहीं है 'सैयारा', इन विज्ञापनों और फिल्मों में भी आ चुकी हैं नजर

अनीत पड्डा इन दिनों अपनी फिल्म 'सैय्यारा' की अपार सफलता के कारण सुर्खियों में हैं. हालांकि, मोहित सूरी की फिल्म से पहले भी वह कैमरे के सामने नजर आ चुकी हैं. अमृतसर की रहने वाली मॉडल से अभिनेत्री बनीं अनीत पड्डा कई विज्ञापनों में काम कर रही हैं. फैंस की नजर तीन साल पहले आई उनके कैडबरी का विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें उनके साथ मुंज्या फेम अभय वर्मा भी थे. इस वीडियो में अनीत पड्डा और अभय वर्मा एक म्यूजिक क्लास के स्टूडेंट हैं जो चॉकलेट का आनंद ले रहे हैं और हंस रहे हैं.

Just realised this girl in the old @Paytm ad is the now famous #AneetPadda from #Saiyaara movie . Mohit Suri se pehle @vijayshekhar ne talent dekh liya tha 😀 pic.twitter.com/cSDfOiEBrl