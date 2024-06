Kalki 2898 AD Review: रिलीज के कुछ घंटे भी नहीं हुए कि आ गया लोगों का रिव्यू, जानें क्या कहते हैं सोशल मीडिया यूजर्स

Kalki 2898 AD Social Media Review In Hindi: कल्कि 2898एडी सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज हो गई है. वहीं रिलीज के कुछ घंटे भी नहीं गुजरे की सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है और वह बता रहे हैं कि प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की फिल्म कैसी है. सुपरहिट होगी या नहीं इस बारे में फैंस ने अपनी राय ट्विटर यानी एक्स के जरिए देना शुरु कर दिया है. तो आइए आपको बताते हैं कल्कि 2898एडी को लेकर क्या है सोशल मीडिया यूजर्स की राय...

साउथ में प्रभास की कल्कि 2898एडी के शोज सुबह के चार बजे से ही शुरू हो गए थे, जिसके चलते फैंस ने एक्स के जरिए अपना रिएक्शन शेयर किया है. एक यूजर ने लिखा, क्या मूवी है... क्या विजन है. नागी आप ग्रेट है. कुछ ही फिल्में हैं, जो ऐसा इम्पैक्ट दे सकती हैं. फाइनली प्रभास के फैंस खुश हैं...

What a movie,......what a vision....nagi mowaa u r the great....only few movies can give this impact.

VD cameo arupulu..

Mahabharatam portion pranam pettu chesaru makers..

Finally...Prabhas fans potharu...motham potharu..#KALKI2898AD‌‌#Prabhas‌ #Kalki #Tollywood pic.twitter.com/60gCRaEyhF — Sai Prathap (@agentsaiprathap) June 27, 2024

Prabhas, Amitabh, Kamal, Deepika - Director @nagashwin7 has succeeded in choosing a brilliant cast.



A Very Good first half. The interval episodes are a treat on big screen ✨



#Kalki2898AD pic.twitter.com/hJpYtMTTf8 — The Financial Mirror (@DFinMirror) June 27, 2024

दूसरे यूजर ने लिखा, एक यूजर ने लिखा, मैं भगवान कृष्ण की ऐसी आवाज और ऐसा ड्रैसिंग सोच भी नहीं सकता. प्लीज अगले पार्ट में ख्याल रखें.

#Kalki2898AD (Tamil|2024) - THEATRE.



BigB Rocks. Extended Cameo frm Prabhas. Bujji fun. Kamal, both scenes Gud. Avg 1st Hlf & a Btr 2nd. Lengthy. Initial 10Mins & Interval Super. Climax & Part2 lead Terrific. Less Emotional connect. Gud ONE TIME WATCH for d Idea & Grand Making! pic.twitter.com/xp4QBu9ftu — CK Review (@CKReview1) June 27, 2024

तीसरे यूजर ने लिखा, क्या विजन और क्या विचार हैं. चौथे यूजर ने लिखा, कल्कि 2898एडी को सिनेमाघर में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. नाग अश्विन आपने कर दिखाया.

Standing ovation for #KALKI2898AD‌‌ in Cinemark Dallas IMAX. And @nagashwin7 u did it.

Enni rojulu iyndhi ilanti response chusi🥹🥹🔥🔥🔥 .

Kottessammm.#Prabhas‌ — D V K (@Prabhas_MSD7) June 27, 2024

पांचवे यूजर ने लिखा, पहला हाफ ब्लॉकबस्टर है. इंटरवल ब्लॉक और प्रभास एक दूसरे के लिए बने हैं.

Blockbuster first halfff🥵🥵😭

Interval block is literally mentallssss..... #Prabhas and interval blocks are a match made in heaven!! 🤩🛐#Kalki2898AD #NagAshwin https://t.co/XbUBsOCPGq — PRABHAS DHF😎 (@devaki_nand) June 27, 2024

छठे यूजर ने सिनेमाघर की झलक दिखाई है, जिसमें फिल्म शुरू होते ही लोगों का शोर सुनने को मिल रहा है और वह प्रभास की फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.