शादीशुदा खेसारी लाल यादव से काजल राघवानी को है प्यार, राइज एंड फॉल में किया खुलासा, बोलीं- मैं अकेली नहीं, जिसे शादीशुदा से प्यार हुआ

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी आजकल 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं. हाल ही में एक एपिसोड में काजल ने अनीश भगत से बातचीत के दौरान एक बुरे रिश्ते (abusive relationship) में रहने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि इस अनुभव की वजह से उन्हें लोगों पर भरोसा करने में कितनी मुश्किल होती है.'राइज एंड फॉल 2' में अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए काजल ने कहा, जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बहुत मारा-पीटा है. मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है और न ही बताऊंगी. लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि वह कौन है, इसलिए मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है. मुझे पटक-पटक कर मारा गया है. वह मुझे जमीन पर पटक देता था और लात मारता था. मेरे सिर की त्वचा (scalp) अब कमजोर हो गई है क्योंकि जब मैं जमीन पर लेटी होती थी, तो वह मेरे बाल पकड़कर खींचता था. उसने मेरे बाल इतनी बुरी तरह खींचे कि वे टूटकर मेरे हाथों में आ गए. जब ​​वह मुझे मार-पीट चुका होता था और मैं अपने बालों को छूती थी, तो मैं कांपने लगती थी क्योंकि बाल मेरे हाथ में आ जाते थे. उन्होंने (रोते हुए) कहा, शारीरिक चोट से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मेरे बाल टूटे, तो मुझे बहुत बुरा लगा. अब, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है.

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यह पहली बार नहीं है जब काजल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की है. इस साल अगस्त में 'भोजपुरी बवाल' पर शुभांकर मिश्रा से बात करते हुए, उन्होंने अपने दर्दनाक बचपन को याद किया और रिश्तों में शारीरिक शोषण का सामना करने के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "जब मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया, तो वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था. मैं 16 साल की थी. मेरे पिता मेरी मां को बहुत परेशान करते थे और उन्हें मारते-पीटते थे. मुझे नहीं पता कि वे क्यों बदल गए, शराब पीने लगे और हालात बिगड़ गए. मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय सफल होती, तो मैं अपनी मां को उस सब से बचा सकती थी. एक बार, मेरी मां उनके पैर दबा रही थीं, तो उन्होंने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वे दीवार से जा टकराईं. मुझे अपना करियर शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा. मेरे पिता चाहते थे कि मैं टीवी एक्ट्रेस बनूं, और फिर हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. मैंने हालात ठीक करने की कोशिश की, उनसे वापस आने की मिन्नतें कीं, लेकिन वे नहीं आए. मुझे पता है कि मेरी मां की कोई गलती नहीं थी.

मुझे अपने रिश्तों का बिगड़ना पसंद नहीं है. मैंने बहुत दुर्व्यवहार का सामना किया है और अगर वे साथ होते तो ऐसा नहीं होता. मैं दुर्व्यवहार से बच जाती. बिना किसी गलती के मुझे पीटा गया है. मैंने रिश्तों में शारीरिक शोषण का सामना किया है. ऐसा कई बार हुआ है. मैं कभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं ही घर चलाने वाली अकेली सदस्य हूं. एक बार, मुझे पीटने के बाद, उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी. मैं बहुत डर गई थी. मैंने ये सब होते देखा और अगले ही दिन शूटिंग शुरू कर दी. मुझे पता था कि अगर मैंने उनका पर्दाफ़ाश किया तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए मैंने सिर्फ़ काम पर ध्यान दिया.

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केशारी लाल के साथ अपने रिश्ते पर क्या बोलीं

काजल राघवानी ने पहले भी अपने मुश्किल रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है, जिसमें भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के साथ उनके कथित पांच साल का रिश्ता है. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था. एक शादीशुदा आदमी को डेट करने के बारे में बात करते हुए, काजल ने 'भोजपुरी बवाल' पर बताया था, परिवार की समस्याओं के कारण मुझे एक पिता जैसी शख्सियत की तलाश थी. उन्होंने मेरी परवाह करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वही मेरे लिए सही इंसान हैं, लेकिन मेरे सामने एक अलग ही कहानी चल रही थी. उनकी अपने परिवार के साथ नहीं बनती थी. वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे, उनके बच्चे उनके पैसे से प्यार करते थे, और कोई भी उनसे प्यार नहीं करता था. उन्होंने यह सब मुझसे शेयर किया और मैं भावुक हो गई और उनसे प्यार करने लगी. मुझे पता था कि वह शादीशुदा हैं और मैं 'दूसरी औरत' थी.

काजल ने आगे बताया कि उन्हें एक और रिश्ते में शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था और साफ किया कि खेसारी वह व्यक्ति नहीं थे जिनकी वह बात कर रही थीं. शारीरिक शोषण किसी और ने किया था. उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार थप्पड़ मारा था, जब मैंने उनके लिए अपनी कलाई काट ली थी. उन्होंने मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाया, इसलिए मैंने अपनी जान देने के बारे में सोचा. वह दूसरा आदमी भी एक हीरो था. जब उसने मुझे मारा, तो मैंने उसे वापस थप्पड़ मारा. उसने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे बाल खींचे. बाद में उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो वह मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर देगा. उस समय मैं बहुत डर गई थी.