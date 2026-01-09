'टॉक्सिक' टीजर आते ही डायरेक्टर गीतू मोहनदास को मिला 'फीमेल संदीप रेड्डी वांगा’ का तमगा, जानें क्यों हो रहीं ट्रोल

कन्नड़ सुपरस्टार यश के 40वें जन्मदिन पर रिलीज हुई उनकी अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की ग्लिम्प्स ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. फिल्म का बोल्ड अंदाज वाला टीजर तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सुर्खियों में आ गया. जहां एक तरफ ‘एनिमल' फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इसे 'स्टाइल, एटिट्यूड और कैओस' बताकर तारीफ की, वहीं नेटिजन्स ने 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास को ‘फीमेल वर्जन ऑफ संदीप रेड्डी वांगा' कहना शुरू कर दिया. आइए जानते हैं गीतू मोहनदास को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है.

‘टॉक्सिक' यश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो ‘केजीएफ' सीरीज के बाद उनकी पहली बड़ी रिलीज होगी. मलयालम सिनेमा की जानी-मानी डायरेक्टर गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा है, जो 1950-60 के दशक के ड्रग माफिया की दुनिया पर आधारित है. ग्लिम्प्स में यश का इंटेंस लुक, हिंसक एक्शन सीक्वेंस और बोल्ड सीन ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया.

एक सीन में एक महिला कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज्ड तरीके से दिखाया गया है, जिस पर नेटिजन्स ने गीतू पर ‘टॉक्सिक मस्कुलिनिटी' प्रमोट करने का आरोप लगाया. एक यूजर ने कमेंट किया, 'गीतू मोहनदास अब वांगा की राह पर? महिलाओं को ऑब्जेक्ट बनाना क्या फेमिनिज्म है?' जबकि कुछ ने इसे 'बोल्ड फिल्ममेकिंग' बताया. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में गीतू की फोटो शेयर कर लिखा गया, 'संदीप रेड्डी वांगा फीमेल वर्जन.'

संदीप रेड्डी वांगा, जिनकी फिल्में ‘कबीर सिंह' और ‘एनिमल' महिलाओं के चित्रण पर विवादों में रही हैं, ने खुद एक्स पर ग्लिम्प्स की तारीफ की: 'टॉक्सिक टीजर ने मुझे नॉक आउट कर दिया.' उनकी इस पोस्ट ने बहस को और तेज कर दिया. कुछ फैंस बोले, 'वांगा की तारीफ मतलब फिल्म में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं!'

गीतू मोहनदास का असली नाम गायत्री दास है. 44 वर्षीय गीतू ने 2004 में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता था.

कहा जा रहा है कि गीतू मोहनदास जो ‘मूथोन' और ‘लायर्स डाइस' जैसी अवॉर्ड विनिंग फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, अब कमर्शियल सिनेमा में ‘टॉक्सिक' थीम अपनाकर अपनी इमेज बदल रही हैं. खुद एक्ट्रेस रह चुकीं गीतू ने पहले इंटरव्यूज में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया था.

प्रोडक्शन केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत बनी यह फिल्म हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज होगी. गीतू मोहनदास 'लायर्स डाइस' के लिए दो नेशनल फिल्म पुरस्कार भी जीत चुकी हैं.