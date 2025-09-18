विज्ञापन

Jolly LLB 3 Box Office Prediction: पहले ही दिन फिल्म तोड़ेगी कई सारे रिकॉर्ड, मिल सकती है इतने करोड़ की ओपनिंग

Jolly LLB 3 Box Office Prediction Day 1: अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Jolly LLB 3 पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई
नई दिल्ली:

Jolly LLB 3 Box Office Prediction Day 1: अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म की पिछली दोनों किस्तें सुपरहिट साबित हुई थीं. अब दर्शकों की उम्मीदें इस तीसरे पार्ट से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं. फिल्म का पहला टीजर आते ही सौरभ शुक्ला ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था. इसके बाद जब ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ बाकी कलाकारों की झलक ने फैंस को खुश कर दिया. हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग धीमी है, लेकिन यह पूरी तरह वर्ड-ऑफ-माउथ (लोगों की राय) पर निर्भर रहने वाली फिल्म मानी जा रही है.

रिलीज से पहले की चुनौतियां

‘जॉली एलएलबी 3' का सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि यह नॉन-हॉलीडे रिलीज है. ऐसे में फिल्म की शुरुआती कमाई कंटेंट और रिव्यूज पर बहुत हद तक निर्भर करेगी. पिछली बार हमने देखा था कि 2017 में रिलीज हुई ‘जॉली एलएलबी 2' को भी वर्ड-ऑफ-माउथ से बहुत फायदा हुआ था और बाद के दिनों में फिल्म की कमाई बढ़ गई थी. यही उम्मीद अब तीसरे पार्ट से भी की जा रही है.

पहले दिन की कमाई का अनुमान

फिलहाल बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म पहले दिन 9 से 11 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है. अगर रिव्यूज अच्छे रहे और वीकेंड तक दर्शकों का रिस्पॉन्स मजबूत रहा, तो फिल्म की कमाई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है.

अक्षय कुमार की पोस्ट-कोविड ओपनिंग्स में कहां रहेगी फिल्म?

अक्षय कुमार के लिए यह उनकी 2025 की चौथी फिल्म होगी. माना जा रहा है कि यह फिल्म 9 से 11 करोड़ की ओपनिंग के साथ उनकी तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है. यह आसानी से ‘केसरी चैप्टर 2' (7.84 करोड़) और ‘रक्षा बंधन' (8.20 करोड़) को पीछे छोड़ देगी.

पोस्ट-कोविड दौर में अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ओपनिंग्स इस तरह रही हैं:
    •    सूर्यवंशी: 26.29 करोड़
    •    हाउसफुल 5: 24.35 करोड़
    •    बड़े मियां छोटे मियां: 16.07 करोड़
    •    स्काई फोर्स: 15.30 करोड़
    •    रामसेतु: 15.25 करोड़
    •    बच्चन पांडे: 13.25 करोड़
    •    सम्राट पृथ्वीराज: 10.7 करोड़
    •    ओएमजी 2: 10.26 करोड़
    •    रक्षा बंधन: 8.20 करोड़
    •    केसरी चैप्टर 2: 7.84 करोड़

अगर ‘जॉली एलएलबी 3' को पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ मिल जाता है, तो अक्षय कुमार की यह फिल्म लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रह सकती है और साल की बड़ी हिट साबित हो सकती है.
 

