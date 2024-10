Jigra Review: वेट्टैयन से टकराने आई आलिया भट्ट की जिगरा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कैसी है फिल्म

Jigra Social Media Review In Hindi: सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की वेट्टैयन से टकराने आलिया भट्ट की नई फिल्म जिगरा दशहरा के मौके पर 11 अक्टूबर को रिलीज हुई है. वसन बाला द्वारा निर्देशित इस फिल्म से वेदांग रैना बॉलीवुड डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू किया था. फिल्म दो भाई बहन की कहानी है, जिसकी झलक एक्शन से भरपूर ट्रेलर में देखने को मिली थी. इसी के बाद अब फिल्म के रिलीज होते ही जिगरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने रिव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दे दिया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है.

एक यूजर ने लिखा, आलिया भट्ट द्वारा सत्या का किरदार निभाना हाल के वर्षों में मैंने देखी गई महिलाओं के सबसे शानदार किरदारों में से एक है. जिगरा का पहला भाग काफी एंगेजिंग है, म्यूजिक भी अच्छा है और और वेदांग भी अब तक प्रभावशाली नजर आ रहे हैं.…सभी की निगाहें दूसरे भाग पर हैं!

दूसरे यूजर ने लिखा, आलिया भट्ट सुपरस्टार हैं. जिगरा सिनेमाघरों में आ गई है. तीसरे यूजर ने लिखा, जिगरा की कहानी अच्छी है. आलिया भट्ट कहानी से जोड़ती हैं. उनकी भाई को बचाने की जंग दिखती है. वेदांग रैना ने भी अच्छा काम किया है. लेकिन कहानी प्लैट लगती है ज्यादात्तर, सीन लंबे हैं.

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जहां 10 अक्टूबर को रिलीज हुई वेट्टैयन ने 30 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है तो वहीं जिगरा का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ तक जा सकता है. हालांकि वीकेंड पर यह कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है.