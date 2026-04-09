बेटा तुषार कपूर था दूर, जितेंद्र ने स्टाफ के साथ काटा केक, एक चुटकी केक से मीठा कर लिया मुंह

जितेंद्र ने 7 अप्रैल को अपना 84वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके को खास बनाने के लिए सीनियर एक्टर के लिए स्टाफ ने खास इंतजाम किया. वहीं जितेंद्र ने भी बड़ी ही मस्ती से नाचते हुए ये छोटी सी पार्टी इंजॉय की. वीडियो में आप देखेंगे कि बैग्राउंड में गाना बज रहा है 'बार बार दिन ये आए' और इस पर जितेंद्र झूमते नजर आ रहे हैं. इस बीच वह केक भी काटते हैं लेकिन केक के बाद क्या हुआ?

जितेंद्र नहीं खाते मीठा!

जितेंद्र ने बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक काटा और अपने पास खड़े शख्स को खिलाने लगे लेकिन उन्होंने चम्मच अपने हाथ में ली और जितेंद्र को खिलाने लगे. इस पर वे उन्हें रोकते हैं और कहते हैं यह ज्यादा है और इसके बाद एक चुटकी केक लेकर अपना मुंह मीठा कर लेते हैं.

जितेंद्र की पार्टी से कहां गायब था बेटा तुषार

तुषार कपूर ने जितेंद्र के बर्थडे का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे इस साल इस सेलिब्रेशन में शामिल क्यों ना हो सके. तुषार ने बताया कि वे अपने काम के चलते बाहर थे इस वजह से इस साल केक कटिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए.

84 के हुए 200 फिल्मों में हीरो रह चुके जितेंद्र

बॉलीवुड के "जंपिंग जैक" की बात करें तो उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने सफर की शुरुआत 1964 की फिल्म 'गीत गाया पत्थरों ने' से की. उन्हें 1967 की फिल्म फर्ज से पॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने जीने की राह, हमजोली, कारवां, बिदाई, उधार का सिन्दूर, धरम वीर, स्वर्ग नरक, जानी दुश्मन, आशा, मेरी आवाज सुनो, फर्ज और कानून, हिम्मतवाला, तोहफा, मकसद, स्वर्ग से सुंदर, खुदगर्ज, थानेदार, बूंद जो बन गई मोती, मेरे हुजूर, धरती कहे पुकार के, जिगरी जैसी फिल्में दी हैं. दोस्त, परिचय, खुशबू, किनारा, प्रियतमा, लोक परलोक, टक्कर, ज्योति, प्यासा सावन और संजोग उनकी यादगार फिल्मों में से एक हैं.

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