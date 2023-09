Jawan देखकर क्रेजी हुए शाहरुख खान के फैन्स, साउथ और नॉर्थ के मिक्स को कहा धमाका

शाहरुख खान के एंट्री सीन को लेकर खासी एक्साइटमेंट है. एक फैन ने लिखा, अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो बता दूं कि इस फिल्म में आपको शाहरुख खान का बेस्ट एंट्री सीन देखने को मिलेगा....वो भी एक बार नहीं तीन तीन बार. एक फैन ने कहा, शाहरुख खान की जवान ब्रिलियंट है. पहले फ्रेम से ही आपको देशभक्ति की फीलिंग मिलेगी और दिल धड़काने वाला एक्शन..कमाल का सिनेमैटिक मास्टरपीस.

एक फैन बोला, Jawan was the best theatre experience ever. एट्ली का स्टाइल कमाल का है और अनिरुद्ध हर सीन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं. सबसे कमाल का रिएक्शन था कि फैन क्लब ने तो जवान को मूवी ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया. उन्होंने लिखा, यही होता है जब साउथ की ब्रिलियंस और नॉर्थ का स्टारडम एक साथ आता है. दोनों ने मिलकर एक शानदार एक्शन फिल्म बनाई है.

जवान की तारीफ करने वालों में केवल आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े स्टार्स भी शामिल हैं. महेश बाबू ने पहले जवान के लिए गुड लक विश किया था और रिलीज के बाद फिल किंग खान की तारीफ की. महेश बाबू ने लिखा, Blockbuster cinema… 💥💥💥 @Atlee_dir delivers king size entertainment with the King himself!! Comes up with his career's best film…

जवान के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को लेकर तो क्रेज था ही लोग इस फिल्म को बार बार देखने जा रहे हैं. एक फैन ने बताया कि पहले उसने नॉर्मल स्क्रीन पर फिल्म देखी और अब आईमैक्स में जवान का एक्शन देखेगा. तो चलिए अगर आपने अभी तक जवान की टिकट बुक नहीं करवाई है तो सोच लें.