'Jatadhara' box office collection day 2: सोनाक्षी सिन्हा की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म स्थिर, जानें दूसरे दिन कितनी हुई कमाई

जटाधारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2: सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा ने रिलीज़ के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. दर्शकों को फिल्म की कहानी और प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है.

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन की इतनी कमाई
'Jatadhara' box office collection day 2: जटाधारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2: सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा ने रिलीज़ के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. दर्शकों को फिल्म की कहानी और प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है फिल्म ने पहले दिन लगभग 1.07 करोड़ रुपये की कमाई की, जो एक तेलुगु फिल्म के लिए एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि यह हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ हुई थी. दूसरे दिन, फिल्म ने 0.28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जैसा कि Sacnilk ने बताया है.

फिल्म को दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है, और वीकेंड पर इसकी कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद है. सुधीर बाबू का दमदार अभिनय, सोनाक्षी सिन्हा का खतरनाक और रहस्यमयी लुक और मनोरंजक कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. फिल्म न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो इसे और भी खास बनाता है. इसका धार्मिक और रहस्यमय वातावरण दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है.

जटाधार कास्ट

सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के अलावा, इस फिल्म में दिव्या खोसला (विशेष भूमिका में), शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेन्नी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर सहित कई अन्य एक्टर्स हैं. फिल्म को ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है. इसके सह-निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा हैं. फिल्म का संगीत ज़ी म्यूजिक कंपनी द्वारा दिया गया है. "जटाधारा" को एक महाकाव्य फिल्म कहा जा रहा है जो आस्था, नियति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष जैसे विषयों पर आधारित है.

