सलमान खान-माधुरी दीक्षित के गाने पर रानी चटर्जी ने बनाया मिरर वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री रानी चटर्जी हमेशा से ही अपनी दमदार अदाकारी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जानी जाती हैं. चाहे वो फिल्म के सेट से कोई बिहाइंड द सीन्स वीडियो हो या फिर उनकी फिटनेस जर्नी की झलकियां... रानी अपने फैंस को हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करती हैं. इन दिनों रानी अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रही हैं और जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मिरर वीडियो पोस्ट किया, जिसने एक बार फिर उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा.

इस वीडियो में रानी चटर्जी जिम के अंदर वर्कआउट मैट पर बैठी हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लू कलर की स्पोर्ट्स जैकेट पहन रखी है और बाल खुले छोड़े हैं, जिससे उनका लुक और भी निखर कर सामने आ रहा है. वह कैमरे की ओर देखते हुए मिरर के जरिए वीडियो बना रही हैं और 90 के दशक के बेहद मशहूर गाने 'मुझसे जुदा होकर' पर लिप्सिंग करती दिख रही हैं.

वीडियो में रानी का एक्सप्रेशन ऐसा है मानो वह गाने के हर शब्द को महसूस कर रही हो. वीडियो को पोस्ट करते हुए रानी ने कैप्शन में लिखा, "लंबे अरसे बाद बनाई मिरर वीडियो." इस वीडियो पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट्स में दिल और फायर इमोजी भेज रहे हैं.

अगर बात करें 'मुझसे जुदा होकर' गाने की तो, यह गाना 1994 में आई सुपरहिट फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का है. यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल और यादगार पारिवारिक फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस गाने को लता मंगेशकर और जाने-माने गायक एस. पी. बालासुब्रमण्यम ने गाया. संगीतकार रामलक्ष्मण ने इसके संगीत की रचना की है और बोल देव कोहली ने लिखे. फिल्म में इस गाने को सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था, जिनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था. फिल्म का निर्देशन सूरज आर. बड़जात्या ने किया था.