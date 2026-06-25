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जाह्नवी कपूर की विवादित फिल्म की विदेश में हो रही स्क्रीनिंग, 27 जून को चलेंगे तीन शो

जाह्नवी कपूर और राम चरण की पेद्दी को लेकर एक नई अपडेट आई है. इसे लेकर पेद्दी और राण चरण के फैन्स खासे एक्साइटेड हैं.

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जाह्नवी कपूर की विवादित फिल्म की विदेश में हो रही स्क्रीनिंग, 27 जून को चलेंगे तीन शो
जाह्नवी कपूर और राम चरण की पेद्दी पहुंची यूके
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नई दिल्ली:

राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू स्टारर 'पेद्दी' ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक और 2026 की साउथ इंडिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है, जिसे अपनी ग्रिपिंग कहानी, ग्रैंड स्केल और राम चरण की पावरहाउस परफॉर्मेंस के लिए हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं. ​एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़ी एक गहरी कहानी ने दुनिया भर के दिलों का सफर तय किया है. 'पेद्दी' ने साबित कर दिया है कि सच्ची स्टोरीटेलिंग की कोई सीमा नहीं होती, जिसने अलग-अलग महाद्वीपों के दर्शकों को अपने साथ जोड़ा है और फिल्म को एक ग्लोबल सिनेमैटिक फेनोमेनन बना दिया है. दुनिया भर के दर्शकों द्वारा फिल्म का जश्न मनाए जाने के बीच, मेकर्स ने अब एक एक्साइटिंग अपडेट अनाउंस किया है.

​राम चरण, डायरेक्टर बुची बाबू सना और 'पेद्दी' की टीम 27 जून को यूनाइटेड किंगडम के सिनेवर्ल्ड, हाउंसलो में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे. इस इवेंट को और भी खास बनाते हुए, यूके के दर्शकों को 'पेद्दी' का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें 5 मिनट और 56 सेकंड के बिल्कुल नए फुटेज शामिल होंगे. इस स्पेशल स्क्रीनिंग को लेकर फैन्स के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने की उम्मीद है, जो फिल्म की इस शानदार ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दिखाता है.

​इस खबर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “यूनाइटेड किंगडम के सिनेवर्ल्ड, हाउंसलो में मेगा पावर स्टार @AlwaysRamCharan और टीम के साथ देखिए #Peddi ❤️‍🔥 27 जून - दोपहर 2 बजे, 2.20 बजे, 2.40 बजे और 3 बजे के शोज ❤️”

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, 'पेद्दी' में राम चरण लीड रोल में हैं, उनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी हैं, जो एक मजबूत स्टार-कास्ट को एक साथ लाते हैं जो फिल्म के स्केल और इम्पैक्ट को और बढ़ा देती है. यह फिल्म माइथ्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और आईवीवाई (IVY) एंटरटेनमेंट के सहयोग से वृद्धि सिनेमाज के तहत वेंकट सतीश किलारू द्वारा प्रोड्यूस्ड है, जिसके को-प्रोड्यूसर ईशान सक्सेना हैं.

​आईवीवाई (IVY) एंटरटेनमेंट की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस और फिल्म राइट्स खरीदने वाली कंपनियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. यह कंपनी लगातार प्रीमियम आईपी (IP) और फिल्म राइट्स की भारत की सबसे बड़ी फिल्मोग्राफी में से एक का निर्माण कर रही है, साथ ही क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउसों को लगातार ऐसी बेहतरीन फिल्में देने के लिए सपोर्ट कर रही है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएं.

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​फिल्म में एक मजबूत टेक्निकल टीम भी है, जिसमें ए.आर. रहमान का म्यूजिक, आर. रथनावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी.वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शामिल है, जो इसके सिनेमैटिक विजन और उत्सुकता को और मजबूत करता है. ​'धुरंधर', 'धुरंधर द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' की भव्य सफलता के बाद 'पेद्दी' को उत्तर भारत में जियो स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया गया है. यह फिल्म 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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