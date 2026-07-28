Jana Nayagan Box Office Collection: 5 दिन में हल्की पड़ी थलापति विजय की फिल्म, जानें मंडे को कितनी हुई कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: तमिलनाडु के सीएम और जनता के सुपरस्टार थलापति विजय की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायगन' इस साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक थी. यह फैन्स के लिए काफी खास थी क्योंकि यह एक्टर विजय की आखिरी फिल्म है. फुल-टाइम पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले ही विजय ने ऐलान कर दिया था कि वह अब फिल्मों में काम नहीं करेंगे. फिल्म को असल में जनवरी में रिलीज होना था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट मिलने में देरी की वजह से इसे टाल दिया गया. आखिरकार यह फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हुई और इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले थे. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग मिली लेकिन धीरे धीरे रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है.

'जन नायगन' का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

Sacnilk के मुताबिक 'जन नायगन' की शुरुआत ठीक-ठाक रही और इसने पहले दिन लगभग 42 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50% की भारी गिरावट आई और इसने लगभग 21 करोड़ कमाए. वीकेंड पर इसने वापसी की और शनिवार को 28.90 करोड़ और रविवार को 32 करोड़ की कलेक्शन हुई. इससे इसका वीकेंड का कुल कलेक्शन लगभग 60 करोड़ हो गया. सुधार के बावजूद फिल्म 'मंडे टेस्ट' में फेल होती नजर आई. इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज हुई है.

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पांचवें दिन 'जन नायगन' की कमाई में रविवार के मुकाबले 68% की गिरावट आई और इसने सभी भाषाओं में लगभग 10.15 करोड़ रुपये कमाए. इसमें से 8.40 करोड़ तमिल वर्जन से, 1.20 करोड़ हिंदी वर्जन से और 55 लाख तेलुगु वर्जन से आए. इसके साथ ही, फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन लगभग 134 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह 150 करोड़ के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गई है. आने वाले हफ्ते के दिन यह तय करने में अहम होंगे कि क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगी या नहीं.

'जन नायगन' रिलीज होते होते सीएम बन गए विजय

एच. विनोद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को शुरू में जनवरी में रिलीज किया जाना था, लेकिन CBFC से समय पर सर्टिफिकेट न मिल पाने के कारण इसमें देरी हुई. इस दौरान, विजय की पॉलिटिकल पार्टी, 'तमिलगा वेट्री कजगम' (TVK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीता, जिसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. फिल्म की बात करें तो इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे कई कलाकार अहम किरदारों में हैं. कहानी थलापति वेट्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत और आजाद महिला बनाने की जिम्मेदारी उठाता है, जो बाद में सेना में शामिल होती है. हालांकि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनका सामना अपने पुराने दुश्मन जॉन हिम्लर (बॉबी देओल) से होता है.

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