सलमान-शाह रुख, अक्षय की बनी हीरोइन, डेब्यू के बाद घर के बाहर लग गई थी प्रोड्यूसर्स की लाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट ने खत्म हुआ करियर, अब है टीचर

बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहे. कुछ एक्टर्स सफल होने के लिए सालों-साल मेहनत करते हैं, तो कुछ बिना ज्यादा शोर-शराबे के कैमरे के पीछे अपनी जिंदगी जीते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं कंचन. उन्होंने हिंदी फिल्मों के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और साउथ की फिल्मों में भी तारीफें बटोरीं, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना. उन्हें सलमान खान, करिश्मा कपूर, गोविंदा, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता था, लेकिन एक ही तरह के रोल मिलने के बाद उन्होंने शोबिज छोड़ दिया तो असली सवाल यह है कि एक्ट्रेस कंचन आजकल कहां हैं?

बॉलीवुड में अचानक मिला मौका

कंचन का जन्म 17 अप्रैल 1970 को हुआ था और उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी. 1980 के दशक के आखिर में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने मॉडलिंग शुरू की ताकि देख सकें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या मौके हैं. कहा जाता है कि फिल्ममेकर सावन कुमार टाक, जो एक नए चेहरे की तलाश में थे. उनकी मॉडलिंग की एक विज्ञापन फोटो देखी. वह उनकी नैचुरल खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि बिना किसी एक्टिंग अनुभव के ही उन्होंने कंचन से संपर्क किया. कंचन ने 1991 में फिल्म 'सनम बेवफा' से बॉलीवुड में एंट्री की. उन्होंने सलमान खान के साथ लीड रोल निभाने वाली रुखसार खान की दोस्त का किरदार निभाया. यह रोमांटिक कहानी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.

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सफलता तो मिली, लेकिन टाइपकास्ट हुईं

भले ही कंचन पहली फिल्म के बाद एक जाना-माना चेहरा बन गईं, लेकिन उन्हें सपोर्टिंग रोल से आगे बढ़ने में मुश्किल हुई. उनके तीखे नैन-नक्श और मासूम, 'पड़ोस की लड़की' जैसे लुक की वजह से फिल्ममेकर्स उन्हें ज्यादातर दोस्त, बहन या विलेन की बेटी के रोल में ही देखते थे. उस दशक में, वह कई सफल हिंदी फिल्मों में नजर आईं. 'अमानत' (1994) में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ राधा का किरदार निभाया. गोविंदा के साथ कॉमेडी फिल्म 'कुली नंबर 1' (1995) में करिश्मा कपूर की बहन 'शालिनी' का रोल निभाते ही वह स्टार बन गईं. वह करिश्मा के साथ 'हुस्न है सुहाना' गाने में भी नजर आई थीं. इसके अलावा, उन्होंने शाहरुख खान और श्रीदेवी के साथ 'आर्मी' (1996) फिल्म में भी काम कियाय 'राम और श्याम' (1996) और 'जुर्माना' (1996) जैसी फिल्मों में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया. दिलचस्प बात यह है कि उस समय इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर छाई हुई थीं और लीड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थीं.

साउथ इंडियन सिनेमा में सफल एंट्री

बेहतर रोल की तलाश में कंचन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आईं, जहां उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला. उन्होंने 1993 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 'गंधर्वम' से डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने मोहनलाल के साथ काम किया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इससे उन्हें अपने करियर में और कामयाबी मिली. इसी दौरान, कंचन ने तेलुगु फिल्म 'प्रेमा पुस्तकम' में 'चरित्र' का रोल निभाया. यह फ़िल्म अजित कुमार को इंडस्ट्री में लाने के लिए जानी जाती है. उनके काम को काफी पसंद किया गया और उन्हें बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के लिए 'नंदी स्पेशल जूरी अवॉर्ड' मिला.

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शोबिज क्यों छोड़ा?

1990 के दशक के आखिर तक कंचन के लिए एक्टिंग के मौके कम होने लगे थे. साउथ इंडियन सिनेमा में नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों के आने से कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, जबकि बॉलीवुड में भी तेजी से बदलाव हो रहे थे. खबरों के मुताबिक, वह बोल्ड रोल और "आइटम सॉन्ग" पर बढ़ते जोर से खुश नहीं थीं. ऐसी फिल्में करने के बजाय जो उन्हें पसंद नहीं थीं, उन्होंने एक्टिंग से दूर होने का फैसला किया. उनकी आखिरी फिल्मों में 'इतिहास' (1997), 'मोहब्बत और जंग' (1998) और 'उलझन' (2001) शामिल थीं. इन प्रोजेक्ट्स के बाद, वह धीरे-धीरे फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं.

कंचन अब कहां हैं?

दूसरे एक्टर्स के उलट, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या कभी-कभार ही लोगों के सामने आते हैं. कंचन ने ज्यादा शांत और सादा जिंदगी चुनी है. 2025 तक, कंचन मुंबई में बस गई हैं और लाइमलाइट से दूर रहती हैं. खबरों के मुताबिक, उन्हें एक लोकल इंस्टिट्यूट में ड्रामा टीचर के तौर पर काम करने में खुशी मिलती है, जहां वह युवा लोगों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाती हैं.