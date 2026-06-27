जय जवान, जय किसान से निकली थी ये फिल्म, प्रधानमंत्री ने दिया था आइडिया, ट्रेन में एक रात में लिखी कहानी बनी ब्लॉकबस्टर

कुछ फिल्में रिलीज होकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ अपने पीछे ऐसे किस्से छोड़ जाती हैं, जिनकी चर्चा सालों तक होती रहती है. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं. पर्दे पर लोगों ने इसकी कहानी देखी, लेकिन इसके बनने के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है. एक सलाह ने सब कुछ बदल दिया, ट्रेन के सफर में पूरी स्टोरी तैयार हो गई, एक स्टार की इमेज हमेशा के लिए बदल गई और दो बड़े सितारे इस फिल्म का हिस्सा बनते-बनते रह गए. यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग इस फिल्म के किस्से उतनी ही दिलचस्पी से सुनते हैं, जितनी दिलचस्पी से इसे देखते हैं.

प्रधानमंत्री के आइडिया पर बनी सुपरहिट फिल्म

हम बात कर रहे हैं साल 1967 में रिलीज हुई 'उपकार' की. कहा जाता है कि फिल्म का आइडिया तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को दिया था. उन्होंने 'जय जवान, जय किसान' के नारे पर फिल्म बनाने की सलाह दी. ये बात मनोज कुमार के मन में बैठ गई. जब वो ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे, तभी सफर के दौरान उन्होंने इसकी कहानी लिख डाली. बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो ये बड़ी हिट साबित हुई और मनोज कुमार की पहचान भी एक नए अंदाज में बनने लगी.

शूटिंग के दौरान भिड़ गए थे मनोज कुमार और आशा पारेख

फिल्म की शूटिंग के दौरान मनोज कुमार और आशा पारेख के बीच एक बात को लेकर तकरार भी हो गई थी. कहा जाता है कि मनोज कुमार चाहते थे कि हर सीन बिल्कुल उनकी सोच के मुताबिक शूट हो, जबकि आशा पारेख का अपना नजरिया था. इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई. हालांकि ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं चली. फिल्म पूरी होने तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया और रिलीज के बाद 'उपकार' बड़ी हिट साबित हुई. बाद में आशा पारेख ने भी माना कि मनोज कुमार अपने काम को लेकर बेहद गंभीर थे और शायद यही वजह थी कि फिल्म इतनी यादगार बन सकी.

इस फिल्म ने बदल दी कई सितारों की पहचान

इस फिल्म ने सिर्फ मनोज कुमार को ही नहीं, बल्कि कई और स्टार्स की किस्मत भी बदल दी. आशा पारेख, जो उस समय ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाती थीं, उन्हें इस फिल्म में डॉक्टर का रोल मिला. वहीं प्राण, जिन्हें लोग सिर्फ विलेन के तौर पर देखते थे, मलंग चाचा के रोल में छा गए. उनका गाना 'कसमें वादे प्यार वफा' आज भी लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है. यही रोल उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है.

इन बड़े स्टार्स के हाथ से निकल गई थी फिल्म

बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में छोटे भाई के रोल के लिए पहले राजेश खन्ना और शशि कपूर के नाम पर भी चर्चा हुई थी. आखिर में ये रोल प्रेम चोपड़ा को मिला. कहा जाता है कि उस समय शशि कपूर का करियर शुरू ही हुआ था, इसलिए उन्हें ये रोल नहीं दिया गया. बाद में प्रेम चोपड़ा ने अपने दमदार रोल से लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म की सफलता में अहम हिस्सा बने.

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